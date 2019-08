Luuk de Jong en Sevilla winnen ook in Los Cármenes en gaan aan kop

Sevilla heeft ook de tweede competitiewedstrijd in LaLiga in winst omgezet. Vijf dagen na de 0-2 overwinning op Espanyol zegevierde het team van Julen Lopetegui met minimaal verschil over streekgenoot Granada. Joan Jordán maakte het enige doelpunt in Los Cármenes: 0-1. Luuk de Jong verscheen aan het startsignaal en bleef tot het einde op het veld staan.

Granada en Sevilla hadden voor rust kansen om het scorebord in beweging te krijgen, maar het ontbrak aan scherpte voor het doel. Het dieptepunt van de Andalusische derby was de blessure van Sergio Reguilón, wiens hoofd tegen dat van Victor Díaz ging. De back hield het enkele minuten vol, maar ging vervolgens al huilend per brancard van het veld.

Rui Silva werd in de eerste helft diverse keren aan het werk gezet. De doelman van Granada had zijn handen vooral vol aan Jordán, die diverse pogingen op doel ondernam. Ook van Nolito ging gevaar uit, terwijl De Jong juist moeite had om zich te onderscheiden. Bij de thuisploeg had Roberto Soldado de beste kans: zijn schot ging voorlangs.

Sevilla startte goed aan de tweede helft en nam zes minuten na de onderbreking de leiding. Na een pass van Jordán werd De Jong in het strafschopgebied gestuit door twee verdedigers en bleef de bal liggen. Jordán was snel bij de bal en werkte het leer alsnog achter Rui Silva. Granada probeerde via lange ballen een gelijkmaker te fabriceren en slaagde erin om de bezoekers in bepaalde fases op de eigen helft te houden.

Granada zette in het slotkwartier alles op alles, maar meer dan een goede kans voor Darwin Machis kwam de thuisploeg niet. Sevilla, dat als koploper van LaLiga overnacht, speelt volgende week in eigen huis tegen Celta de Vigo.