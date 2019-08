NAC en De Graafschap denderen door; Jong Ajax wint enerverend duel

NAC Breda en De Graafschap zijn na vrijdagavond nog steeds ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. Beide ploegen wisten de eerste twee duels dit seizoen te winnen en ook de derde wedstrijd van deze voetbaljaargang leverde drie punten op. De Graafschap won ruim van FC Volendam (3-0), terwijl NAC met moeite sc Cambuur versloeg (1-0). Tegelijkertijd wist Jong Ajax in een enerverend duel af te rekenen met FC Dordrecht (2-5), terwijl Go Ahead Eagles uithaalde tegen Jong FC Utrecht (4-0).

De Graafschap – FC Volendam 3-0

De Doetinchemmers wisten de eerste twee wedstrijden van dit seizoen in winst om te zetten en ook de derde wedstrijd tegen FC Volendam eindigde in een overwinning. Na ruim een kwartier spelen belandde een goede aanval uiteindelijk bij Stef Nijland, die de bal hard tegen de touwen werkte: 1-0. Diep in de tweede helft wist de thuisploeg uit te lopen op een ruime overwinning. Doelpunten van Ralf Seuntjens en Mohamed Hamdaoui zorgden uiteindelijk voor de 3-0 eindstand.

NAC Breda – sc Cambuur 1-0

NAC Breda wist de eerste twee wedstrijden van het seizoen te winnen, waardoor de Parel van het Zuiden de favoriet was bij het treffen met de Friezen. NAC moest echter lang wachten voordat de openingstreffer zich voordeed. Halverwege de tweede helft was het Ivan Ilic die het thuispubliek liet juichen. Het bezoek uit Friesland kon geen doelpunt maken in het Rat Verlegh Stadion, waardoor NAC wederom een zege wist te boeken en bovenin de Keuken Kampioen Divisie meedraait.

FC Dordrecht – Jong Ajax 2-5

De Amsterdammers wisten met een 2-3 voorsprong de rust te halen. Hoewel de ploeg van Mitchell van der Gaag na bijna twintig minuten spelen op achterstand kwam door Jari Schuurman, wist Jong Ajax snel het tij te keren. Victor Jensen produceerde even later namelijk de gelijkmaker, waarna Jurgen Ekkelenkamp de bezoekers zelfs op voorsprong zette. Noa Lang en Renny Smith kwamen vlak voor rust allebei tot scoren, waardoor men met een 2-3 stand ging rusten. Ajax wist door treffers van Nicolas-Gerrit Kühn en nogmaals Lang in de tweede helft alsnog een ruime zege te boeken.

Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht 4-0

Het team van Jack de Gier, dat een week geleden met 5-0 onderuitging bij SC Cambuur, legde in de eerste elf minuten al de basis voor de overwinning. Jaroslav Navratil bediende in de zesde minuut Maël Corboz, die van dichtbij doelman Fabian de Keijzer verschalkte: 1-0. Vijf minuten later ontving Richard van der Venne de bal en joeg hij het leer in het dak van het doel. Na de onderbreking liep de Deventer thuisploeg verder uit. Navratil nam de 3-0 voor zijn rekening en Elmo Lieftink kopte de 4-0 binnen. Hoewel Tommy St. Jago in de 67e minuut een rode kaart kreeg voor het belemmeren van de doorgebroken Alexander Bannink, kwam het scorebord in De Adelaarshorst niet meer in beweging.

Roda JC Kerkrade – NEC Nijmegen 1-2

In een spannende wedstrijd wist NEC uiteindelijk de drie punten over de streep te trekken. In de eerst helft pakte NEC de voorsprong via een eigen doelpunt van Robert Klaasen. Na de onderbreking maakte Jellert van Landschoot er rap 0-2 van, waardoor NEC op rozen leek te zitten. Roda maakte het nog spannend met een treffer van invaller Ike Ugbo, maar daar bleef het bij.

FC Den Bosch – FC Eindhoven 1-1

Danny Verbeek had in de eerste helft de uitgelezen mogelijkheid zijn ploeg op 1-0 te zetten, maar hij miste vanaf elf meter de gegeven strafschop. FC Den Bosch kwam toch op voorsprong door een doelpunt van Stefan Velkov. FC Den Bosch leek de zege in de tas te hebben, maar in de diepe blessuretijd wist Branco van den Boomen een strafschop te benutten. De eerste gemiste pingel moest worden overgenomen, waarna Van den Boomen bij zijn tweede keer wel het doel trof.

Helmond Sport - Almere City FC 1-1

De bezoekers stonden na negentien minuten al met tien man op het veld. Een uitgestoken voet van Bram van Vlerken werd als een trappende beweging beoordeeld en de verdediger mocht direct inrukken. Tien minuten voor rust viel desondanks de 0-1: na een overtreding op Torino Hunte verzilverde Niek Vossebelt een strafschop. Halverwege de tweede helft kwam de ploeg van Willy Boessen op gelijke hoogte. Bram Zwanen nam de bal op zijn borst aan, speelde zijn tegenstander uit en schoot beheerst binnen: 1-1. Het duel ging in het restant nog op en neer, maar de ploegen moesten genoegen met een punt.

Telstar – Excelsior 3-0

Vlak voor de rust kwam de thuisploeg op voorsprong, nadat men met enkele mooie combinaties al enkele goede kansen had gehad. Na 37 minuten liet Reda Kharchouch het thuispubliek te juichen. De Rotterdammers hadden wel enkele mogelijkheden om eveneens tot scoren te komen, maar de thuisploeg hield de nul. Telstar won uiteindelijk met 3-0 dankzij een goal van Senne Lynen en een treffer van Glynor Plet, die in blessuretijd zijn ploeg een ruime overwinning bezorgde.

TOP Oss - Jong AZ 1-2

Het bezoek uit Alkmaar kwam al vroeg op voorsprong. Richard Sedlacek nam een diepe bal fraai aan en rondde beheerst af: 0-1. Vlak voor rust, in een fase waarin TOP wat beter in de wedstrijd kwam, verscheen de 0-2 op het scorebord: Richonell Margaret tikte de bal binnen en maakte zijn eerste goal voor AZ. TOP kwam zeven minuten na rust terug tot 1-2, dankzij een van richting veranderd schot van Lion Kaak. Een gelijkmaker zat er echter niet in, ondanks goede mogelijkheden voor Cas Peters en Kaak.