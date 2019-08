Besiktas revancheert zich en boekt in eigen huis een ruime zege

Besiktas heeft vrijdagavond de eerste zege in het nieuwe seizoen van de Super Lig geboekt. De formatie van coach Abdullah Avci verloor de eerste wedstrijd van de huidige voetbaljaargang met 3-0 van Sivasspor, waardoor de Turkse topclub gebrand was op een goed resultaat tegen Göztepe , dat uiteindelijk 3-0 werd verslagen.

Besiktas had in de eerste helft moeite om tot scoren te komen. Pas vlak voor rust wist de club toe te slaan via Güven Yalcin. Vlak na de onderbreking liep de thuisploeg uit op een riante 3-0 overwinning dankzij Caner Erkin en Adem Ljajic. Jeremain Lens mocht vanaf de aftrap beginnen tegen Göztepe en maakte de negentig minuten vol.