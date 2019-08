Jan Boskamp ziet Ajacied worstelen: ‘Ik had hem niet gekocht’

Razvan Marin heeft nog geen goede indruk gemaakt op de fans van Ajax. De miljoenenaankoop is tot op heden een vaste keuze van trainer Erik ten Hag op het middenveld van de Amsterdammers, maar menigeen is van mening dat de Roemeen geen goede aanwinst is voor de Eredivisionist. Jan Boskamp erkent dat Marin niet goed voor de dag komt bij Ajax.

Johan Derksen merkte eerder in de week al op dat Marin een slechte aankoop van Ajax is en vrijdagavond laat de voetbalanalist bij Veronica Inside wederom weten dat hij de 23-jarige middenvelder 'helemaal niets' vindt. Boskamp springt enigszins in de bres voor Marin, omdat hij volgens de oud-voetballer ook verkeerd wordt gebruikt.

"Hij is een lopende gozer. Hij heeft een goede trap, maar als je het nu ziet... Lopen is zijn sterkste kwaliteit, dat zag je ook in België", doelt Boskamp op het dienstverband van Marin bij Standard Luik. De Roemeen liep bij de Belgische club meer box-to-box, stelt Boskamp, die aangeeft dat Marin nu bij Ajax anders functioneert.

"Hij gaat die ballen halen en dat moet hij niet doen. Toen hij met Standard Luik tegen Ajax speelde, was hij goed", doelt Boskamp op de twee wedstrijden in augustus 2018 in de voorronde van de Champions League. Als René van der Gijp aan Boskamp vraagt of hij Marin had gekocht, antwoordt laatstgenoemde analist ontkennend. "Zoals hij nu speelt: ik had hem niet voor Ajax gekocht."