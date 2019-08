Miljoenentransfer Borussia Dortmund op komst na absentie in Keulen

De wegen van Raphaël Guerreiro en Borussia Dortmund lijken te scheiden. De linkspoot ontbreekt vrijdagavond in de wedstrijdselectie van trainer Lucien Favre voor het uitduel met 1. FC Köln. Favre had in aanloop naar de ontmoeting in Keulen nog aangegeven dat de Portugees international fit was voor de seizoensouverture.

Guerreiro, 25 jaar, beschikt over een aflopend contract en de onderhandelingen over een langere samenwerking verliepen en verlopen moeizaam. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke gaf eerder deze maand dat de verdediger annex middenvelder ‘een geweldige voetballer is’. “Maar we willen absoluut voorkomen dat hij over een jaar transfervrij vertrekt. We moet in deze situatie ook niet het zakelijke aspect uit het oog verliezen.”

Duitse media stellen dat Guerreiro eerder deze maand een deadline van twee weken heeft gekregen om de knoop door te hakken en dat deze termijn inmiddels is verstreken. De absentie van de Portugees in Keulen én het naderende einde van de zomerse transfermarkt lijken erop te duiden dat een transfer op komst is.

Borussia Dortmund heeft Guerreiro, die de voorbije drie seizoenen tot 56 Bundesliga-duels kwam, een voorstel van drie seizoenen à vijf miljoen euro per annum gedaan. Op de achtergrond speelt de interesse van onder meer Paris Saint-Germain, waar ex-BVB-coach Thomas Tuchel voor de selectie staat, en Fenerbahce. Dortmund betaalde drie jaar geleden twaalf miljoen euro aan Lorient voor de linkspoot.