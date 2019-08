Robin van Persie legt gesprek met Troost uit: ‘Arsenal-deur zit redelijk vast'

Sjaak Troost, technisch directeur ad-interim bij Feyenoord, gaf ruim een week geleden aan dat hij ‘een goed gesprek’ met Robin van Persie had gehad en dat hij daarbij gehoord had dat de ex-international hem wil bijstaan op momenten dat het nodig is. “Hij zei: ‘Sjaak, als ik je kan helpen met Manchester United of Arsenal: ik doe het graag.' Ik zou dom zijn als ik daar geen gebruik van maak”, stelde de sportbestuurder van Feyenoord.

Van Persie ging vrijdagavond bij FOX Sports dieper in op het gesprek met Troost. “Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb één functie bij Feyenoord en dat is de functie van fan. Dat ben ik nog steeds. Ik heb voor de rest geen andere functie binnen de club. Sjaak heeft aangegeven dat de deur altijd openstaat, net zoals Martin van Geel en Jan de Jong dat eerder zeiden. Dat is hartstikke tof natuurlijk, dat de deur altijd openstaat, in wat voor vorm dan ook.”

“Ik heb wel heel duidelijk aangegeven, vorig seizoen en nu ook, dat ik nog niet precies weet welke kant het opgaat”, benadrukte Van Persie op het trainingscomplex van Feyenoord. “Ik heb nu een parttimejob in Engeland (commentator bij BT Sports, red.) en ik geniet van mijn vrije tijd. Dat is het eigenlijk. Maar ik heb ook gezegd, dat als er iets is, als ze iets willen weten over een speler die ik toevallig ken, dan kunnen ze mij altijd bellen. Ik ben tachtig procent van mijn tijd in Nederland.”

“Ik lees dat ik even de deuren ga openen bij Arsenal of Manchester United, dat is helemaal niet zo. Dat heb ik ook helemaal niet gezegd. De mensen die mij kennen weten dat de deur bij Arsenal redelijk vastzit”, vervolgde de oud-aanvaller lachend. “Dat verhaal gaat dan een eigen leven leiden. Ik ben beschikbaar als iemand iets wil weten. Dan ben ik er en ik hoef er helemaal niks voor terug. Ik gun Feyenoord het allerbeste. Als ik de club een klein beetje kan helpen: prima. Iedereen heeft mijn nummer. Niets meer en niets minder. Het is een beetje een eigen leven gaan leiden. Ik ben fan en ik heb geen andere functie.”