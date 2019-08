Wéér wending in Icardi-soap na bekendmaking rugnummers bij Inter

Mauro Icardi maakt deel uit van de selectie van Internazionale voor het nieuwe seizoen in de Serie A. De aanvaller heeft rugnummer zeven ontvangen. Icardi droeg voorheen rugnummer negen én de aanvoerdersband, maar halverwege de vorige voetbaljaargang was hij aanvoerder af en was zijn continuïteit in het Giuseppe Meazza bijzonder ongewis.

Internazionale was naar verluidt van plan om Icardi te dwingen om zijn doorlopende contract uit te dienen zonder uitzicht te hebben op speeltijd, indien hij niet zou instemmen met een zomerse transfer. De Milanese club weigerde echter om de aanvaller aan Juventus, zijn gewenste bestemming, te verkopen. Dat Icardi nu toch deel uitmaakt van de selectie, kan worden gezien als een manier van i Nerazzurri om te voorkomen dat de spits zijn werkgever kan beschuldigen van het niet kunnen uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Icardi traint vrijdagavond gewoon mee met de selectie van Antonio Conte, in aanloop naar de seizoensouverture tegen Lecce. Dat duel staat voor maandagavond op het programma. Het is niet de verwachting dat de aanvaller bij de wedstrijdselectie zal zitten. Recordaankoop Romelu Lukaku heeft het rugnummer negen van Icardi overgenomen en nu is de vraag of Alexis Sánchez nog komt, nu Icardi het rugnummer zeven heeft.

Wanda Nara, vrouw en zaakwaarneemster van Icardi, plaatste vrijdag een foto op Twitter waarop ook andere vrouwen van Inter-spelers te zien zijn. “Een nieuw jaar samen”, verzekerde Nara.