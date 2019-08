FC Utrecht slaat opnieuw toe: ‘Een jongen van de club, van de regio’

FC Utrecht heeft het contract met Sean Klaiber opengebroken en verlengd. Dat houdt in dat de 25-jarige verdediger, die aanstaande zondag zijn honderdste Eredivisiewedstrijd namens FC Utrecht kan spelen, tot medio 2022 aan de club uit de Domstad is verbonden.

Klaiber stroomde in 2007 in bij FC Utrecht en doorliep sinds zijn overgang vanuit SV Geinoord de nodige jeugdploegen en de beloftenselectie van de Domstedelingen, waarna hij de overstap maakte naar de A-selectie. Tijdens een verhuurperiode bij FC Dordrecht in 2015 deed hij waardevolle Eredivisie-ervaring op.

Inmiddels is de door FC Utrecht opgeleide Klaiber een vaste waarde in het eerste elftal van en heeft hij 125 officiële wedstrijden gespeeld, waarvan 99 in de Eredivisie. “We zijn er ontzettend blij mee dat we in navolging van Gyrano Kerk en captain Willem Janssen ook Sean langer aan ons hebben verbonden”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht.

“Sean is een jongen van de club, van de regio. Hij is na het doorlopen van de jeugdopleiding al jaren een vaste waarde in ons eerste elftal. In die ploeg heeft hij zich de voorbije periode ontwikkeld tot een echte keyplayer”, benadrukt Zuidam op de clubsite. “Het is een speler met veel kwaliteiten en we zijn er van overtuigd dat er nog meer rek in zit. Sean koestert zijn verleden bij FC Utrecht en kijkt vol enthousiasme en vertrouwen uit naar de toekomst, samen met de club.”