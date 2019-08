Tienersensatie (14) rijgt goals en miljoenen aaneen: ‘Gevaar ligt op de loer’

Borussia Dortmund heeft grootse plannen met Youssoufa Moukoko. BILD pakte woensdag uit met het nieuws dat de Duitse club de veertienjarige aanvaller definitief tot medio 2022 heeft vastgelegd. Moukoko, momenteel voor maximaal tien miljoen euro verbonden aan kledingmerk Nike, is sinds dit seizoen actief bij de Onder-19 van Dortmund en maakt ook in deze hogere leeftijdscategorie veel indruk. Frank Mill, oud-spits van BVB, waarschuwt dat de groeibriljant nu niet mag verslappen. "Hij moet zich nu niet laten afleiden en stoïcijns doorgaan."

Moukoko boekte al vroeg in de jeugd van Dortmund imponerende prestaties. Bij de Onder-17 kwam hij in de laatste twee jaar tot 90 doelpunten in 56 wedstrijden, waardoor hij hoofdverantwoordelijk was voor het kampioenschap en het seizoen daarop de tweede plek. Vanwege zijn huidige leeftijd van veertien jaar mag de in Kameroen geboren aanvaller vanaf heden zijn kunsten vertonen in de Onder-19, waar hij bijzonder debuut kende. Met zes treffers was de Duits jeugdinternational begin augustus de smaakmaker bij de vernedering van promovendus Wuppertaler SV (2-9).

Hoewel Moukoko in de daaropvolgende nederlagen tegen tegen FC Köln (0-2) en Borussia Mönchengladbach (2-1) niet tot scoren kwam, blijft de hype rond het supertalent onverminderd groot. Diverse topclubs hebben de spits al op de radar staan, zoals Barcelona en Paris Saint-Germain, waardoor Dortmund snel handelde met een nieuw contract. BVB wilde Moukoko graag langer binden dan drie jaar, maar de reglementen zaten deze vurige wens dwars. Naast een deal met Dortmund heeft Moukoko ook de handen geschud met Nike.

BILD meldde in april dat het kledingmerk in de jongeling een toekomstig wereldster ziet. Nike bond de aanvaller voor tien jaar en was daarbij bereid met miljoenen te strooien. Moukoko kreeg voor het ondertekenen van het contract reeds een miljoen euro op zijn rekening gestort, een bedrag dat in de komende jaren kan oplopen tot tien miljoen. In de verbintenis zijn diverse bonussen inbegrepen, zoals een som geld als Moukoko zijn debuut maakt voor de hoofdmacht van Dortmund. Fans van BVB moeten daarvoor nog wel even wachten, aangezien hij vanwege leeftijdsrestricties op zijn vroegst in 2021 mag voetballen in de Bundesliga.

Leeftijdskwestie

Moukoko wordt alom beschouwd als een wonderkind, maar de vraag of de aanvaller wel daadwerkelijk zo jong is, blijft rondzingen. De Duitse voetbalwereld houdt rekening met een scenario waarin hij toch enkele jaren ouder is, aangezien het in het verleden vaker is voorgekomen dat spelers van Afrikaanse afkomst achteraf een hogere leeftijd bleken te hebben. "Ik kan me voorstellen dat hij ouder wordt geschat. Misschien is hij ook wel één of twee jaar ouder. Maar hij is in ieder geval nog geen zeventien", stelde Ingo Preuss, teammanager van de Onder-23, in 2017 tegenover Spox. "Ik heb een dertienjarige bij Bayern München gezien die ook achttien jaar oud leek, maar over hem werd niks geschreven. Simpelweg omdat hij niks bijzonders presteerde."

Vader Joseph Moukoko heeft al meerdere malen proberen duidelijk te maken dat zijn zoon daadwerkelijk op 20 november 2004 in Yaoundé is geboren. Inmiddels hebben meerdere media alsook Dortmund de geboorteaktes van zowel Kameroen als Duitsland ingezien. Toen deze zomer Moukoko opnieuw kritiek kreeg vanwege zijn vermeende hogere leeftijd, uitte hij zijn frustraties via Instagram. "Het is niet te geloven wat er allemaal over mij wordt geschreven. Ik herhaal: ik kan er niets aan doen dat ik het goed doe en dat ik dit geschenk van Allah heb gekregen. Ik ga me niet schamen omdat ik goed kan voetballen."

Dat Moukoko op zeer jonge leeftijd als zoveel aandacht krijgt, zorgt ook voor stress, bij zowel speler als club. Michael Zorc, sportief directeur van Dortmund, baalde dan ook dat BILD in april met veel bombarie het nieuws bracht dat Moukoko miljoenen zou opstrijken door de lucratieve sponsordeal met Nike. "Wij stellen ons, gezien zijn leeftijd, iets terughoudender op", aldus de sportbestuurder. "Ik vind het niet goed dat er een bepaald medium is dat ervoor zorgt dat hij nu al zo vaak in de schijnwerpers komt te staan."

'Meisjes komen in het spel'

Mede door de overeenkomst met Nike wordt de ontstane rumoer rond Moukoko vergeleken met de hype inzake Freddy Adu, die in 2003 als dertienjarige de hemel in werd geprezen. De aanvallende middenvelder, die werd bestempeld als de Amerikaanse Pélé, ging op jonge leeftijd eveneens in zee met diverse sponsoren. Adu kon de verwachtingen echter nimmer waarmaken. De zeventienvoudig A-international speelde voor tal van clubs, met Benfica en AS Monaco als bekendste werkgevers. "Alles wat ik heb meegemaakt en alles wat mijn carrière pijn heeft gedaan, schrijf ik toe aan mezelf, omdat ik er niet genoeg tijd aan heb besteed", stelde de clubloze Adu, die in 2014 nog even op proef was bij AZ, tegenover Goal.

Frank Mill, die in de jaren tachtig en negentig in totaal 66 keer scoorde voor Dortmund in 228 wedstrijden, hoopt dat zijn oude werkgever erin slaagt om Moukoko wél succesvol door zijn puberjaren te loodsen. De wereldkampioen van 1990, tegenwoordig eigenaar van een voetbalschool, hoopt dat het supertalent gefocust blijft. "Gevaar ligt overal op de loer", zegt de 61-jarige oud-spits in gesprek met BILD. "Op zijn leeftijd komen ook meisjes in het spel. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat hij niet in contact komt met alcohol. Hij moet zich alleen focussen op voetbal."

"Zijn toekomstperspectief ziet er rooskleurig uit. Hij verdient nu ook al heel veel geld. Dit soort dingen kunnen zo'n jonge kerel al behoorlijk koppig maken. Het is lastig voor een veertienjarige om dit alles te verwerken, want je kan al snel op het punt komen waarop je denkt dat je de grootste bent. Met zoveel lof, en op zo'n jonge leeftijd, kan je snel de realiteit uit het oog verliezen", aldus de voormalig Duits international, die benadrukt dat Moukoko in goede handen is bij Dortmund. "Zijn trainers en entourage weten hoe ze met hem om moeten gaan. Zij waken er wel voor dat hij niet doordraait. Ze zullen hem altijd, indien nodig, met beide voeten terug op de grond zetten."