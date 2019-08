Klopp: ‘Kan iemand me uitleggen wat het voordeel is voor de Premier League?’

Als het aan Jürgen Klopp ligt, wordt de deadline van de zomerse transfermarkt in Engeland weer verzet naar 31 augustus. Club uit de Premier League mochten tot 8 augustus spelers binnenhalen, terwijl de markt in grote delen van Europa nog ruim een week open is. Daardoor zouden spelers uit de Premier League gehaald kunnen worden, zonder dat de clubs een vervanger kunnen strikken. Klopp, de trainer van Liverpool, wil dat alle grote voetballanden weer gebonden zijn aan dezelfde data.

Op de persconferentie voorafgaand aan de kraker tegen Arsenal van zaterdagavond wordt Klopp door de pers gevraagd naar de ontwikkelingen op de transfermarkt. Hij stipt aan dat Liverpool zich geen zorgen hoeft te maken om het vertrek van smaakmakers, maar competitiegenoten wel. Als geheel profiteert de Premier League dus niet van de vroegere deadline, is zijn oordeel. "Het interesseert me niet wanneer de transfermarkt sluit, als het maar overal op hetzelfde moment gebeurt. Dat was in eerste instantie het idee", vertelt hij aan de Engelse pers.

"Het ging erom dat we de markt zouden sluiten voordat het seizoen begint. Dat is een goed idee, maar alleen Engeland deed het. Dan slaat het nergens op", vindt de Duitser. "Kan iemand me uitleggen wat het voordeel is voor de Premier League? Liverpool zit niet echt in de problemen, maar sleutelspelers van andere clubs zijn nog wel te koop. Alles kan nog gebeuren. Je wilt juist dat je team zich gezamenlijk op de toekomst kan richten, maar dat lukt niet als de deur nog openstaat. Ik begrijp niet waarom het besluit niet wordt geëvalueerd. Het was een goed idee, maar het heeft niet goed uitgepakt."

Klopp doet zijn pleidooi voor een latere deadline in navolging van collega Mauricio Pochettino. Eerder deze week stelde de trainer van Tottenham Hotspur dat hij het al een slecht idee vond in 2017, toen het besluit werd genomen door de Premier League. Tottenham behoorde echter tot de vijftien clubs die voor het plan stemden. "Ik was het er destijds niet mee eens, maar ze dachten toen dat het voor de clubs het beste zou zijn. Ik denk dat Daniel Levy (voorzitter van Tottenham Hotspur, red.) en veel anderen nu beseffen dat het een enorme fout was. Het lijkt me logisch dat we snel moeten teruggaan naar hoe het was", zei de Argentijn.