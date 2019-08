‘Persoonlijke connectie van Erik ten Hag leidt Ajax naar Hammarby IF’

Alexander Kacaniklic is op de radar van Ajax verschenen, zo verzekert Aftonbladet vrijdagmiddag. De middenvelder annex vleugelaanvaller van Hammarby IF steekt de afgelopen weken in topvorm en zou daarmee de aandacht van de Amsterdammers hebben gewekt. Een transfer zou echter alleen realistisch zijn als Dusan Tadic of Hakim Ziyech vertrekt, zo klinkt het. Vooralsnog lijkt dat niet te gaan gebeuren in de slotweek van de transfermarkt.

Kacaniklic speelt sinds februari voor Hammarby, nadat hij overkwam van Nantes. In zijn afgelopen zeven wedstrijden was hij goed voor zeven doelpunten en vijf assists. Afgelopen zaterdag, na een 3-0 zege op Sundsvall en een doelpunt van Kacaniklic, zei trainer Stefan Billborn dat de buitenspeler 'echt te goed' is voor Hammarby. Evenwel heeft hij nog een contract tot eind 2021 bij de huidige nummer vier van de Allsvenskan.

Het geïnteresseerde Besiktas tastte onlangs mis: de club mocht vanwege het overtreden van Financial Fair Play-regels geen spelers kopen en wilde Kacaniklic huren om hem over te nemen zodra dat mogelijk was. Daar gingen Hammarby en Kacaniklic echter niet mee akkoord. Zodoende volgt Ajax de verrichtingen van de negentienvoudig international nog altijd: scout John Steen Olsen zou hem al meerdere keren hebben bekeken. Directeur Jesper Jansson van Hammarby vertelt echter nog niet gehoord te hebben van Ajax.

Erik ten Hag, de trainer van Ajax, zou persoonlijk op de hoogte zijn van de kwaliteiten van Kacaniklic . "Hij kent hem al sinds de middenvelder voor Fulham speelde", schrijft Aftonbladet. Tussen 2012 en 2016 speelde Kacaniklic in het eerste elftal van Fulham: hij kwam tot 47 wedstrijden in de Premier League en 37 in de Championship. "Hij werkte daar samen met Martin Jol, een goede vriend van Ten Hag. De trainer van Ajax bezocht Jol vaak bij Fulham."