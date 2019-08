FC Twente bereidt zich voor op komst ‘speler met het echte Barcelona-profiel’

De toekomst van Oriol Busquets ligt bij FC Twente. De middenvelder van Barcelona wordt binnen afzienbare tijd voorgesteld als nieuwste aanwinst, zo verklapt trainer Gonzalo Garcia Garcia aan TC/Tubantia. Busquets werd ook begeerd door onder meer Udinese, Borussia Mönchengladbach en FC Utrecht, maar zijn voorkeur ging uit naar een verhuurperiode in Enschede.

"Het wachten is alleen nog op het papierwerk. Zo gauw dat in orde is komt hij naar ons toe", vertelt Garcia aan de regionale krant. Het doet de oefenmeester goed om te zien dat FC Twente de concurrentie heeft afgetroefd in de strijd om de controlerende middenvelder. "Misschien hebben we een streepje bij hem voor omdat wij de eerste waren. In het begin was een vertrek voor hem onbespreekbaar bij Barcelona, omdat hij met de eerste selectie trainde. Maar nu hebben we gelukkig alsnog de kans gekregen."

Garcia geeft toe dat het 'niet makkelijk' was om Busquets binnen te halen, vooral omdat FC Twente niet over 'de meeste financiële middelen' beschikt. De twintigjarige middenvelder, die komend seizoen zou uitkomen voor Barcelona B in de Segunda División B, nam de tijd om wedstrijdbeelden van FC Twente te bekijken, weet dat er meer Spaanstalige spelers in Enschede spelen én heeft het idee dat hij zich goed kan ontwikkelen bij de club, zo somt Garcia op. Hij vergelijkt de komst van Busquets met die van Keito Nakamura.

"Ook hem hebben we binnengekregen door er snel bij te zijn en hem een goed plan voor te schotelen", zegt Garcia. Nakamura kwam deze zomer over van Gamba Osaka en wordt twee seizoenen gehuurd, met optie tot koop. De Japanner had in de eerste drie competitieduels een basisplaats en ook Busquets wordt gehaald voor het eerste elftal. "Hij heeft als speler het echte Barcelona-profiel. Hij is comfortabel aan de bal, kan het spel goed verleggen en brengt ook power mee. We hadden op het middenveld nog zo'n speler nodig, want onze opties waren daar dun gezaaid."