De Gelderlander: Serero ontbreekt bij Vitesse en ondergaat medische keuring

De wegen van Thulani Serero en Vitesse gaan definitief scheiden, zo meldt De Gelderlander. De Zuid-Afrikaan ontbreekt vrijdag op de training van de Arnhemmers en is volgens het regionale dagblad bezig om zijn transfer naar Al-Jazira af te ronden. Serero ondergaat momenteel een medische keuring bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten, die één miljoen euro overmaakt.

De 29-jarige Serero ligt nog maar een jaar vast bij Vitesse en mag daarom vertrekken, om zodoende nog een transfersom op te leveren. Bij Al-Jazira staat trainer Jürgen Streppel, die eerder in Nederland werkzaam was bij sc Heerenveen en Willem II, momenteel aan het roer. De verwachting is dat de transfer van Serero op zeer korte termijn zal worden bekendgemaakt door Vitesse.

Serero werd twee jaar geleden transfervrij binnengehaald door Vitesse, dat hem overnam van Ajax. In de GelreDome was de middenvelder vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats. Hij kwam in twee voetbaljaargangen tot 71 Eredivisiewedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde. Eerder stond Serero zes jaar onder contract bij Ajax, dat hem oppikte bij satellietclub Ajax Cape Town.