‘Kleine, snelle speler’ uit de Premier League komt op huurbasis naar Eredivisie

SC Heerenveen huurt Anders Dreyer de rest van het seizoen van Brighton & Hove Albion. Na berichtgeving van Deense en Nederlandse media bevestigt de Eredivisionist dat de 21-jarige buitenspeler overkomt uit de Premier League. Er wordt geen melding gemaakt van een optie tot koop op de jeugdinternational van Denemarken.

Dreyer werd opgeleid door Esbjerg fB, dat hem een jaar geleden verkocht aan Brighton. Tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet in Engeland. Dreyer speelde zijn wedstrijden voor het beloftenteam, totdat hij in januari 2019 werd verhuurd aan St. Mirren. In tien wedstrijden in de Schotse Premiership kwam hij tot een doelpunt, alvorens Dreyer in april een knieblessure opliep en terugkeerde in Engeland.

Bij Esbjerg was hij in 48 officiële duels goed voor 23 treffers en 9 assists, zo somt Heerenveen op in het clubstatement. De jongeling, die uit de voeten kan op de linker- en rechterflank én als aanvallende middenvelder, introduceert zichzelf als een 'kleine, snelle speler die graag de bal heeft'. "Ik heb uitgekeken naar deze dag", vertelt hij in een reactie op zijn transfer.

"Met Anders halen we een zeer veelzijdige aanvaller in huis. Hij beschikt over een uitstekende techniek en heeft een neusje voor de goal", stelt technisch manager Gerry Hamstra. Met Daniel Höegh, Andreas Skovgaard en Emil Frederiksen komt Dreyer meerdere landgenoten tegen in Friesland. De kans bestaat dat de aanwinst, wiens contract bij Brighton nog drie jaar doorloopt, zaterdagavond al debuteert in de thuiswedstrijd tegen FC Twente.