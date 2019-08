De Telegraaf: PSV strijkt ‘een fractie’ op van miljoenensom uit 2016

In navolging van het Eindhovens Dagblad bevestigen meerdere media vrijdagmiddag dat Bart Ramselaar voor een terugkeer bij FC Utrecht staat. Voetbal International benadrukt dat er nog geen witte rook is, maar het Algemeen Dagblad en De Telegraaf spreken wel van een akkoord tussen PSV en FC Utrecht.

Volgens De Telegraaf bedraagt de transfersom 'een fractie' van het bedrag dat PSV in 2016 betaalde om Ramselaar binnen te halen: een kleine vijf miljoen euro. Wel zouden de Eindhovenaren een 'flink doorverkooppercentage' hebben bedongen, waardoor het verlies in de toekomst nog ten dele kan worden gecompenseerd. Bij PSV had Ramselaar geen toekomst meer en dus stond de club open voor een vertrek van de middenvelder.

Ramselaar heeft van zijn club toestemming gekregen om de afrondende gesprekken aan te gaan bij Utrecht en de medische keuring te doorlopen. Beide clubs hebben 'op hoofdlijnen' overeenstemming bereikt over de transfervoorwaarden. Het contract van de 23-jarige Ramselaar in Eindhoven liep nog twee seizoenen door. AZ en sc Heerenveen hadden ook belangstelling voor de drievoudig international van het Nederlands elftal.