Grote hilariteit in Polen om bizarre tweet van Odra Opole

De baan van Mariusz Rumak hangt aan een zijden draadje. De trainer van de Poolse tweededivisionist Odra Opole heeft van zijn club te horen gekregen dat hij de komende competitiewedstrijd móét winnen om aan te mogen blijven. Die boodschap kreeg Rumak te horen via het officiële Twitter-account van Odra Opole, tot grote hilariteit van de rest van voetbalminnend Polen.

Niet alleen moet het duel met Radomiak Radom van zaterdagavond worden gewonnen, ook moeten de twee wedstrijden daarna tegen GKS Jastrzebie en Warta Poznan minstens vier punten opleveren, zo luidde de boodschap. "Als dat niet lukt, wordt het contract ontbonden", schreef de club via Twitter. Het bericht is inmiddels verwijderd, maar wordt breed uitgemeten in de Poolse media en door andere clubs.

Competitiegenoot Miedz Legnica reageerde met een eigen tweet: als de club de komende wedstrijd verliest en er niet in slaagt om vier punten te pakken in de twee daaropvolgende duels, dan volgt een korting op het officiële shirt. Cracovia Kraków beloofde dat het eigen socialmediateam ontslagen zou worden als een tweet niet minstens 100 likes en 20 retweets zou krijgen, wat inmiddels ruimschoots is gelukt. Jastrzebie schrijft dat de spelers voor straf naar een kolenmijn moeten om te leren wat het inhoudt om hard te werken, als ze niet vier punten halen in de komende twee wedstrijden.

Odra Opole is het seizoen in de I Liga slecht begonnen. In het openingsduel werd nog een knap gelijkspel (0-0) uit het vuur gesleept tegen Miedz Legnica, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de hoogste klasse, maar daarna volgden vier nederlagen op rij. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Stomil Olsztyn, die met 0-1 werd verloren, zwaaiden supporters met witte zakdoekjes en riepen ze op tot het ontslag van trainer Rumak. Vorig seizoen leidde hij de ploeg nog naar een twaalfde plek op het tweede niveau.