FC Utrecht verlengt met aanvoerder annex ‘op en top professional’

Willem Janssen blijft FC Utrecht ook de komende jaren trouw, zo meldt de club op zijn officiële website. De aanvoerder heeft zijn contract in de Domstad verlengd tot medio 2021, met een optie voor nog een jaar. Zijn oude verbintenis liep na dit seizoen af, al zat ook daar de optie voor een extra jaar in.

Jordy Zuidam is blij dat Janssen voor de club blijft behouden. “Willem is een op en top professional, die het beste uit zichzelf en de mensen om zich heen wil halen en daarvoor alles doet en laat dat nodig is”, aldus de directeur voetbalzaken. “Hij is binnen- en buiten de lijnen een uithangbord voor de club. Hij is een voorbeeld voor zijn teamgenoten en de jeugd in Utrecht, die ervan dromen ook ooit in Stadion Galgenwaard te spelen."

Janssen speelt al sinds 2013 voor FC Utrecht, dat hem overnam van FC Twente. "Wij zijn er trots op dat we de overeenkomst met Willem hebben verlengd en kijken samen met een goed gevoel terug op de voorgaande jaren, en met veel vertrouwen en ambitie vooruit naar de komende seizoenen", zegt Zuidam.

De 33-jarige Janssen kwam als middenvelder naar Utrecht, maar heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een centrale verdediger. Inmiddels heeft de routinier 157 competitieduels voor de Domstedelingen achter zijn naam staan, waarin hij 21 keer wist te scoren. In totaal staat Janssen, die eerder ook voor Roda JC Kerkrade en VVV-Venlo uitkwam, op 346 gespeelde Eredivisie-wedstrijden.