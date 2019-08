Barça-aanwinst schold Messi de huid vol: ‘Ik ben bereid excuses te maken’

Junior Firpo heeft tegenwoordig een goede band met Lionel Messi, maar er waren tijden dat de linksback heel anders tegen de spelmaker van Barcelona aankeek. Firpo, die onlangs een vijfjarig contract tekende bij de kampioen van Spanje, haalde in 2012 in een aantal Twitter-berichten fors uit naar Messi, sinds enkele weken zijn ploeggenoot bij Barcelona.

Firpo werd door Sport aangesproken op de opmerkelijk tweets, verzonden in zijn tijd als vijftienjarige jeugdspeler van Real Betis. In de berichten van zeven jaar geleden komen teksten als ‘Messi is een son of a b*tch’ en 'Ik zou Messi's benen waarschijnlijk met één trap kunnen breken’. Firpo wil er jaren later niet al te veel ruchtbaarheid aan geven. “Ik denk dat Lionel niet eens van die tweets wist. Ik was maar een kind en ik kan me niet voorstellen dat Messi zich hier druk om zal maken.”

“Het is niets belangrijks en ik praat er ook zonder problemen over”, vult Firpo aan in gesprek met Mundo Deportivo. “Dit zijn dingen die gebeuren als je een jonge jongen van vijftien jaar bent. Je denkt er dan nog niet over na dat dit later in je leven impact kan hebben. Als mij wordt gevraagd om mijn excuses aan te bieden aan Lionel, dan doe ik dat zonder problemen.”

Firpo werd deze transferperiode voor minimaal achttien miljoen euro overgenomen van Betis, al kwam de 23-jarige vleugelverdediger niet in actie in de seizoensouverture tegen Athletic Club. Wellicht volgt zijn debuut voor Barcelona zondag als zijn oude werkgever op bezoek komt in het Camp Nou. Messi, die eveneens ontbrak tegen Athletic, lijkt klaar voor een rentree bij de regerend landskampioen van Spanje.