‘Renato Sanches verlaat Bayern München voor 25 miljoen euro’

Renato Sanches heeft zijn laatste wedstrijd voor Bayern München gespeeld. Volgens RMC Sport maakt de Portugese middenvelder per direct de overstap naar Lille OSC. De club uit de Ligue 1 telt naar verluidt 25 miljoen euro neer voor de 22-jarige ex-speler van Benfica. Wanneer hij de medische keuring met succes doorstaat, tekent hij voor vijf jaar in Noord-Frankrijk.

Sanches komt naar verwachting vrijdagmiddag aan bij zijn nieuwe werkgever, waar hij medisch gekeurd gaat worden. De transfersom kan via bonussen nog verder oplopen. Zodoende komt er een einde aan de mislukte samenwerking tussen het voormalige toptalent en de Duitse grootmacht. Bayern haalde hem in de zomer van 2016 voor 35 miljoen euro naar de Allianz Arena met een contract tot medio 2021.

Sanches brak op jonge leeftijd door bij Benfica en maakte al snel zijn debuut in de nationale ploeg. Bij het grote publiek werd hij bekend op het EK van 2016 in Frankrijk, waar hij als achttienjarige speler een weergaloze indruk maakte en Europees kampioen werd. De toen achttienjarige middenvelder werd verkozen tot het grootste talent van het toernooi. Tegen Frankrijk werd hij de jongste speler ooit in een EK-finale.

Bij Bayern had Sanches grote moeite om aan te haken. In zijn eerste seizoen kwam hij niet verder dan zeventien competitiewedstrijden, waarvan zes als basisspeler. In het seizoen 2017/18 werd hij verhuurd aan Swansea City, maar ook in de Premier League beleefde hij weinig plezier. De achttienvoudig international moest genoegen nemen met negen basisplaatsen in de Engelse competitie. Vorig seizoen speelde Sanches opnieuw een bijrol bij Bayern, waarop de clubleiding besloot om hem van de hand te doen.