Potter geeft duidelijkheid over situatie vermeend PSV-doelwit Jahanbakhsh

Alireza Jahanbakhsh komt bij Brighton & Hove Albion weinig aan spelen toe en de aanvaller is door het Eindhovens Dagblad al gelinkt aan een overgang naar PSV, maar manager Graham Potter ziet niets in een tussentijds vertrek van de middenvelder annex aanvaller. Jahanbakhsh heeft volgens Potter wel degelijk toekomst bij the Seagulls, ondanks de concurrentie voor de plaatsen in de aanvalslinie.

“Ik denk zeker dat hij van waarde kan zijn dit seizoen”, laat Potter optekenen door Sky Sports. “Hij heeft alleen pech dat hij momenteel niet bij de eerste achttien spelers zit. Alireza kan dicht tegen de eerste elf aanzitten en tegelijkertijd niet bij de eerste achttien spelers zitten, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij kan elke positie in de voorhoede bekleden maar ook als wingback uit de voeten. Daar werkt Alireza momenteel aan.”

“Zijn instelling is voorbeeldig. Alireza doet zijn uiterste best en helpt het elftal waar mogelijk”, voegt Potter daaraan toe. De Engelse transfermarkt is gesloten, maar Europese clubs kunnen nog steeds zakendoen. De Brighton-manager verwacht echter niet dat er nog spelers vertrekken. “Daar ga ik niet vanuit. Natuurlijk, zolang de transfermarkt open is kan er van alles gebeuren. Maar ik denk niet dat er nog wat gaat gebeuren bij ons.”

PSV onderzoekt volgens het Eindhovens Dagblad de mogelijk om Jahanbakhsh in eerste instantie op huurbasis over te nemen. De international van Iran kwam een jaar geleden voor 25 miljoen euro over van AZ en tekende een vijfjarig contract bij Brighton. Hij kwam afgelopen seizoen nog geregeld aan spelen toe, maar deze jaargang lijkt speeltijd een utopie. Jahanbakhsh kwam niet in actie in de eerste twee competitieduels en de kans lijkt gering dat hij wordt opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen Southampton van zaterdag.