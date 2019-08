‘In al die jaren bij PSV heb ik veel gezien, maar dit nog nooit’

PSV rekende donderdagavond na rust af met Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League. Behalve de doelpunten was na afloop vooral de invalbeurt van Kostas Mitroglou onderwerp van gesprek in Eindhoven. “In al die jaren bij PSV heb ik veel gezien, maar dit nog nooit”, reageert clubwatcher Rik Elfrink op de website van het Eindhovens Dagblad.

“Ik heb überhaupt nog nooit meegemaakt dat een speler op zijn eerste dag meteen een wedstrijd speelt. Maar Mark van Bommel heeft het zelf ook eens gedaan. En wat Mitroglou deed, zag er goed uit. Hij deed een paar dingen waar ik mijn benen over zou breken”, aldus Elfrink over de Griek die van Steven Bergwijn de bijnaam De Baard heeft gekregen. “Dit is een speler die alles in zich heeft om een cultheld te worden. Qua uiterlijk is hij excentriek en het is normaal ook geen type speler dat naar de Eredivisie zou komen. Het zou best kunnen dat PSV hiermee een verrassende aankoop heeft gedaan. John de Jong heeft dat klusje aardig geklaard.”

Het duel met de ploeg uit Cyprus was er volgens het regionale dagblad een met twee gezichten. “Na een eerste helft die helemaal niemand terug wil zien, sloeg PSV donderdagavond direct na rust keihard toe tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Een code die niet te kraken leek, was ineens een simpele rekensom geworden”, zo klinkt het. “De Eindhovense ploeg kan volgende week na een 3-0 zege zonder veel zorgen in de koffer naar Nicosia, waar plaatsing voor de Europa League-groepsfase moet worden veiliggesteld.”

Ook in De Telegraaf wordt de invalbeurt van Mitroglou breed uitgemeten. “Toen de PSV-fans het Philips Stadion betraden voor de Europa League-play-off tegen Apollon Limassol, keken zij even hun ogen uit. Die man met die baard tussen de wisselspelers, was dat nu echt al de nieuwe Griekse spits Kostas Mitroglou? Jazeker. En hij maakte tien minuten voor tijd nog zijn debuut ook. De Griek was zelfs de grootste attractie, nadat de jonkies van PSV hun ploeg al naar een klinkende 3-0 zege hadden geschoten.”

Dat Mitroglou een paar uur na zijn presentatie op de bank zat bij PSV, is volgens de verslaggever van de krant veelzeggend. “Hij was de enige (!) aanvaller die de coach op de bank had zitten om iets te kunnen forceren, door de afwezigheid van de naar Napoli getransfereerde Hirving Lozano, de geblesseerde Sam Lammers en Gaston Pereiro en de niet fitte Bruma. Maar juist de benjamins Ihattaren en Gakpo, die door de afwezigheid van het viertal kansen krijgen, maakten het verschil.”

In het Algemeen Dagblad wordt het grote verschil tussen de eerste en tweede helft aangestipt. “Mark van Bommel zei onlangs dat zijn jonge ploeg ook ineens zou kunnen 'ontploffen'. Dat gebeurde gisteren op een voor hem en PSV wel heel prettig moment. Het leek alsof Van Bommel in de rust elf nieuwe spelers had opgetrommeld. Ineens lukte het wél om vaker vroeg en aggressief druk te zetten. Ineens waren afvallende ballen een tijdlang allemaal voor PSV en ineens gold het adagium van Johan Cruijff: een matige of slechte tegenstander moet je er ook matig tot slecht uit laten zien.”