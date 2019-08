Sparta Rotterdam komt op stoom: de meest tevreden club van de Eredivisie

Sparta Rotterdam is waarschijnlijk de ploeg die momenteel het meest tevreden naar de ranglijst van de Eredivisie kijkt. Met zeven punten uit drie wedstrijden is er geen team dat momenteel meer punten verzamelde, terwijl alleen Ajax vaker trefzeker was in de eerste drie speelronden (elf keer) dan Sparta (acht keer). Het is voor de Spangenaren de beste start van een Eredivisie-jaargang sinds 1987/88 (toen ook zeven punten, omgerekend naar drie punten per zege).

De kracht van het team lijkt niet bij één speler te liggen, maar bij meerdere pionnen van het elftal. Zo won Jurgen Mattheij dit Eredivisie-seizoen negentig procent van de luchtduels die hij aanging (achttien uit twintig), geen speler met meer dan tien luchtduels heeft een hoger percentage, zo blijkt uit cijfers van Opta. Op het middenveld gaat Adil Auassar voorop in de strijd. De aanvoerder van Sparta maakte dit seizoen twaalf overtredingen, meer dan iedere andere speler in de Eredivisie.

Mohamed Rayhi verkeert daarnaast in topvorm: hij was na zijn twee treffers tegen ADO Den Haag betrokken bij 22 doelpunten in zijn laatste 20 competitieduels voor Sparta (13 goals, 9 assists). En voorin is Ragnar Ache het ideale aanspeelpunt van de club uit Rotterdam-West. De spits won dit Eredivisie-seizoen twintig luchtduels, meer dan iedere andere speler.



Eredivisie 2018/19, na drie speeldagen

# Team Schoten Schoten van binnen de 16 % binnen de 16 1 FC Twente 25 19 76% 2 Sparta Rotterdam 40 29 73% 3 Vitesse 42 29 69% 16 FC Groningen 31 13 42% 17 FC Emmen 24 10 42% 18 PEC Zwolle 25 7 28%

Is de hoge klassering van Sparta op de ranglijst vol te houden? Opta sluit het zeker niet uit op basis van de kwaliteit van de doelpogingen. Met een totale Expected Goals-waarde van 4,9 staat Sparta zesde in de Eredivisie. En van de veertig schoten waren er 73 procent van binnen het strafschopgebied van de tegenstander. Alleen FC Twente heeft dit seizoen een hoger percentage. PEC Zwolle, de tegenstander van zondag, staat juist 18e in deze ranglijst met 28 procent.