Leroy Fer zijn salaris ‘dik waard’: ‘Klaterend applaus alleszeggend’

Feyenoord won donderdagavond met 3-0 van Hapoel Beer Sheva in de play-offs van de Europa League en na afloop gingen de complimenten voornamelijk uit naar Leroy Fer, die tweemaal scoorde. Het Algemeen Dagblad constateert dat de 29-jarige middenvelder het Feyenoord-publiek voor zich heeft gewonnen. Een groot verschil met de houding jegens Fer in 2011, toen hij voor een contract bij FC Twente koos.

“Maar het klaterende applaus dat gisteren vanaf de tribunes schalde toen coach Jaap Stam kort voor tijd Fer bij een publiekswissel naar de kant haalde voor Wouter Burger, was alleszeggend. De oud-international heeft snel na zijn rentree bij de club waar alles ooit voor hem begon de harten van de aanhang weer gestolen”, zo klinkt het. Fer wordt omschreven als ‘de grote motor’ van Feyenoord die vooral na rust veel indruk maakte.

Mocht Feyenoord zich kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League, dan levert dat de club een gegarandeerde startpremie van drie miljoen euro. Volgens bovengenoemde krant is dat bedrag van groot belang wat betreft het aantrekken van Marcos Senesi. De transfersom voor de verdediger ligt naar verluidt op zeven miljoen euro, maar San Lorenzo lijkt de Argentijnse stopper niet zomaar te willen laten gaan. De aanstaande kwalificatie voor het hoofdtoernooi lijkt daarnaast de onrust op bestuurlijk niveau even naar de achtergrond te verdrijven.

Edgar Ié kan net als Fer rekenen op de nodige complimenten. De van Lille gehuurde centrale verdediger voorkwam in de slotfase met een goed getimede tackle dat Hapoel zou scoren en maakte verder een degelijke indruk. De supporters in De Kuip lijken er een publiekslieveling bij te hebben. Ié hielp Fer toen laatstgenoemde een zeldzaam foutje maakte. “De uit Guinee-Bissau afkomstige mandekker greep adequaat in, zoals hij dat de hele avond al had gedaan.”

"De middenvelder is transfervrij gekomen, maar lijkt nu zijn salaris al dik waard", schrijft De Telegraaf. “De routinier zou over zijn top zijn, maar de Rotterdammer bewees na vele jaren in het Engelse voetbal dat het beste er nog niet af is. Dankzij zijn twee doelpunten heeft hij Feyenoord met één been in de groepsfase van de Europa League gezet”, zo luidt de analyse van de ochtendkrant. De samenwerking van Fer met Renato Tapia en Orkun Kökçü op het middenveld van Feyenoord wordt met een ruime voldoende beoordeeld.

Trainer Jaap Stam krijgt complimenten voor het feit dat hij Kökçü zondag rust gunde tegen FC Utrecht, waardoor de middenvelder fris aan het duel met Hapoel verscheen. Het opstellen van Sam Larsson, die nogal wat kritiek ontving voor zijn optreden tegen Utrecht, wordt een ‘voltreffer’ genoemd. Ié krijgt het predikaat ‘de grootste verrassing’ mee, al ging de huurling zich een keer foppen door Hapoel-aanvaller Nigel Hasselbaink. Het applaus na afloop van het Feyenoord-legioen was dan ook meer dan terecht, zo klinkt het.