‘Liverpool staat voor grootste kledingdeal in Engeland met Nike’

Liverpool staat op het punt om de meest lucratieve kledingdeal in de geschiedenis van de Premier League af te sluiten, zo meldt de Daily Mail op basis van gegevens van Forbes. Exacte bedragen worden niet genoemd door de krant, maar met de aanstaande deal met Nike wordt Manchester United van de troon gestoten.

Manchester United heeft een overeenkomst met Adidas ter waarde van omgerekend 83 miljoen euro per seizoen, maar Liverpool zou daar in de nieuwe situatie overheen gaan. Met het huidige contract met kledingsponsor New Balance strijkt de Champions League-winnaar jaarlijks een bedrag van circa vijftig miljoen euro op. De deal met Nike zou ingaan bij de start van het seizoen 2020/21.

New Balance heeft echter een clausule in het contract met Liverpool waarmee het bedrijf elk bod van een andere producent kan evenaren. De clubleiding van Liverpool sprak volgens de Daily Mail ook met Adidas en Puma over een mogelijke samenwerking, maar de verwachting is dat Nike uiteindelijk als winnaar uit de strijd komt.

De Engelse krant schrijft verder dat het aantrekkelijk is om momenteel bij Liverpool in te stappen, daar het elftal van manager Jürgen Klopp het miljardenbal heeft weten te winnen. Daarnaast is Liverpool wederom een belangrijke gegadigde voor de Engelse landstitel en hebben the Reds overal ter wereld supporters. Barcelona gaat wereldwijd aan kop wat betreft shirtdeals, want de Catalanen strijken dankzij de overeenkomst met Nike een bedrag van ruim honderd miljoen euro per seizoen op.