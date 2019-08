Van Bommel verdedigt Rosario: ‘In de rust hebben we fragmenten laten zien’

PSV zette donderdag dankzij de 3-0 zege op Apollon Limassol in de heenwedstrijd van de play-offs een flinke stap richting het hoofdtoernooi van de Europa League en Mark van Bommel was na afloop met name tevreden over Jeroen Zoet. De trainer van de Eindhovenaren zag de doelman enkele goede reddingen verrichten in de eerste helft, waardoor PSV zonder tegendoelpunten aan de rust begon. Over het spel van Pablo Rosario was de coach minder tevreden, al lag de schuld volgens hem niet volledig bij de aanvoerder.

“De eerste helft was niet goed van ons”, werd Van Bommel geciteerd door NUsport. “De bezetting klopte gewoon niet, waardoor we geen druk op hun verdedigers konden zetten. Jeroen redde ons en daardoor konden we de wedstrijd na rust naar ons toetrekken.” PSV liep na rust uit naar een 3-0 voorsprong en Van Bommel had gehoopt dat zijn ploeg zich daarna zakelijk zou opstellen. “Dat lukte niet helemaal en dat heeft ook te maken met onze jonge groep. Gelukkig redde Jeroen ons opnieuw.” Zoet redde kort voor tijd bekwaam op een inzet van Fotis Papoulis.

In de rust deed Van Bommel een aantal omzettingen. “We hebben de spelers wat fragmenten laten zien uit de eerste helft. Daarbij laten we situaties zien waar het goed gaat en minder goed gaat, zodat ze de situaties ook herkennen. Je kunt wel schuiven op een magneetbord, maar dit werkt beter. Dan zet je het een klein beetje om en met de goal word je daarvoor beloond”, legt de trainer uit in gesprek met FOX Sports.

De omzettingen hadden invloed op Érick Gutiérrez en Rosario. Met name laatstgenoemde had het in de eerste helft moeilijk. “Dat heeft niets met die band te maken”, aldus de trainer, als hij gevraagd wordt of Rosario last heeft van de druk van de aanvoerdersband. “Dat heeft met de manier van voetballen te maken. Guti en Pablo speelden in veel te grote ruimtes, waardoor je moeilijk keuzes kunt maken. Ze hadden bijna geen spelers om zich heen. Dat ging in de tweede helft een stuk beter.”

Rosario heeft eenzelfde soort analyse als Van Bommel over de eerste helft van PSV. “In de eerste helft kwamen we er moeilijk doorheen. We creëren weinig, maar krijgen ook weinig tegen. In de tweede helft zie je dat we er doorheen komen, goede aanvallen hebben en drie mooie goals maken”, aldus de middenvelder bij Veronica. “De trainer had in de rust gezegd dat wij als middenvelders iets hoger moesten staan, waardoor zij moesten gaan kiezen wat ze gingen doen. Het is belangrijk dat we onze koppen erbij hielden en nu hebben we een goede uitgangspositie voor volgende week. Het is mooi om te zien dat het in de tweede helft zo goed gaat.”

Rosario omschreef zijn eigen optreden in het Philips Stadion als ‘slordig’. “Met name in de eerste helft heb ik veel balbezit geleden en in de tweede helft ging het ook in de duels veel beter. Alles kan nu nog gebeuren, maar we gaan met een goed gevoel daar naartoe.” PSV speelt donderdag andermaal tegen Limassol, maar dan op Cypriotische bodem.