‘Mitrogol’ verrast door Van Bommel: ‘Het plan was om op de bank te zitten’

Kostas Mitroglou werd donderdagmiddag gepresenteerd bij PSV en maakte nog dezelfde dag zijn debuut als invaller. Voor eigen publiek kwam de 31-jarige Griekse spits in de tweede helft als invaller binnen de lijnen tegen Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League (3-0 winst). De supporters in het Philips Stadion gaven hem een warm welkom en bejubelden hem bij vrijwel ieder balcontact. “Ik was blij om hier al meteen te kunnen spelen, de fans waren echt amazing”, wordt de aanwinst geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Mitroglou is door PSV op huurbasis overgenomen van Galatasaray. Ondanks dat hij nog niet had getraind met zijn nieuwe ploeggenoten, mocht hij toch ruim tien minuten voor tijd invallen. “Het plan was om op de bank te zitten, maar nu speelde ik. En daar ben ik gelukkig mee. Ja, ik was ook wel een klein beetje verrast”, reageert de ex-aanvaller van onder meer Olympiacos en Benfica tegenover de regionale krant. “De kans dat ik zou gaan spelen was fifty-fifty. Ik heb geprobeerd direct klaar te zijn en om het team te kunnen helpen.”

“Ik ben blij dat ik zo begin en dit is fijn voor het team. Ze zijn jong, maar ze spelen erg goed. Hopelijk gaan we zo door. De coach heeft het team vandaag goed neergezet”, vertelt Mitrogol aan Veronica. Hij is in Eindhoven de vervanger van Luuk de Jong, die naar Sevilla is vertrokken. “Ik zal mijn best doen om goals te maken en zal alles geven. Ik moet mijn voeten laten spreken, want ik praat niet zoveel.”

Van Bommel twijfelde geen moment om de huurling van Galatasaray direct in de wedstrijdselectie op te nemen. “Hij is ervaren en voegt kwaliteiten toe aan onze ploeg. We zijn blij dat we hem konden halen en hebben met hem meerdere mogelijkheden”, aldus de trainer. “Ik heb zelf bij AC Milan ook weleens op de eerste dag gespeeld en ik kwam nog later aan ook. Plus ik stond ook nog eens in de basis.”