‘Stengs kreeg een mailtje in de bus en was heel blij toen hij mijn naam zag’

AZ wacht volgende week een zware klus in België. Met een 1-1 gelijkspel tegen Royal Antwerp in De Grolsch Veste verschaften de Alkmaarders zichzelf donderdagavond geen goede uitgangspositie voor de return. "Ongelooflijk dat we niet winnen", treurt aanvoerder Ron Vlaar, die desondanks vertrouwen uitspreekt in een goede afloop van het tweeluik.

"Ik vind dat we onszelf tekort hebben gedaan, ondanks dat zij ook wel kansen kregen", stelt Vlaar na afloop bij Veronica. Hij erkent dat 1-1 'niet het beste resultaat' is voor zijn ploeg. "Zo eerlijk moet je zijn, maar ik voel de energie in de kleedkamer. Volgende week gaan we weer knokken. Als we hetzelfde voetballen en slimmer zijn, moeten we kunnen scoren. Dat gaan we zeker doen, want we scoren bijna altijd."

Trainer Arne Slot stipt aan dat AZ heeft aangetoond veel kansen te kunnen creëren tegen Antwerp. "Fysiek en conditioneel zijn we veel sterker. Zij kwamen met tien man en dat was niet voor niks", aldus Slot, die de 0-1 ruststand 'heel onterecht' vond en positief is over volgende week. "Ik kan me niet voorstellen dat we daar geen kansen krijgen. Als we er daar dan eentje van maken, kunnen we ze zenuwachtig maken."

Het enige Alkmaarse doelpunt kwam in De Grolsch Veste van Myron Boadu, die daarmee een mooie week bekroonde. Woensdag kreeg hij te horen dat hij voor het eerst was opgenomen in de voorselectie van Oranje. "Calvin (Stengs, red.) kreeg een mailtje in de bus en was heel blij toen hij mijn naam zag. Daarna zag ik het zelf ook", vertelt Boadu. "Het is nog niets, maar ik ben heel blij dat ik er bij zit. Het betekent dat ik het goed doe."