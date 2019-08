‘Hij kan niet Donyell hebben geroepen, want hij heeft geen idee wie hij is’

Kostas Mitroglou deed donderdagavond slechts tien minuten mee bij PSV, maar de Griekse spits werd direct onderwerp van gesprek. De van Galatasaray gehuurde aanvaller maakte bij zijn debuut indruk met enkele geslaagde acties en toonde zich direct een goed aanspeelpunt. Mark van Rijswijk verwonderde zich vooral over hoe snel Mitroglou zich lijkt aan te passen.

"Heb jij weleens gehad dat je ergens hebt gespeeld, zonder een training te hebben meegemaakt?", vraagt de commentator in Voetbalpraat op FOX Sports aan Hedwiges Maduro. "Ik bedoel: hij kan niet Donyell hebben geroepen, want hij heeft geen idee wie Malen is. Of Bergwijn." Toch nuanceert Van Rijswijk de loftuigingen. "We moeten hem niet al na tien minuten gaan hypen."

Vincent Schildkamp stelt vast dat Mitroglou niet meer op zijn topniveau zit. "Tot drie jaar geleden was hij nog echt goed", aldus de verslaggever. "De afgelopen tweeënhalf jaar heeft hij niet zo gek veel gespeeld, en als-ie speelde dan was het niet altijd een succes. Bij Galatasaray sturen ze hem ook niet zomaar weg." Schildkamp is desalniettemin positief over de invaller. "Hoe je het wendt of keert, PSV heeft natuurlijk een nieuwe optie met hem. Hij is groot, hij is sterk, hij is balvast en hij kan iets openbreken."

Schildkamp had niet verwacht dat trainer Mark van Bommel zijn nieuwe spits direct voor de leeuwen zou gooien. "Ik vind het helemaal niks voor Van Bommel. Dat lijkt me echt een type die zegt: 'Je moet de boel leren kennen, je moet wennen aan de speelwijze.' En nu is hij drie uur in Eindhoven, hij zet een pet op, zwaait een keer naar een camera en hij valt in. Ik vind het atypisch, maar aan de andere kant, op de bank van PSV zat ook niet veel impuls voor als het niet zou lopen."