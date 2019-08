Overwinningen PSV en Feyenoord uitstekend nieuws voor Nederland

De goede resultaten van de Nederlandse clubs in de Europese voorrondewedstrijden leggen Nederland geen windeieren. Door de overwinningen van Feyenoord en PSV, en het gelijkspel van AZ gaat Nederland Oostenrijk voorbij op de coëfficiëntenranglijst voor het seizoen 2020/21 en komt daarmee op de elfde plek.

Nederland kan door de twee zeges en het gelijkspel een half punt bijschrijven en komt daarmee op een totaal van 28,750. Oostenrijk heeft geen deelnemers in de play-offs van de Europa League en blijft dus staan op 28,525 punten. Eerder deze week kon LASK Linz door een nederlaag tegen Club Brugge (0-1) in de play-offs van de Champions League ook al geen Oostenrijkse punten scoren; Ajax scoorde met een doelpuntloos gelijkspel tegen APOEL Nicosia een half punt, dat voor Nederland 0,1 punt oplevert.

De elfde positie in het coëfficiëntenklassement kan cruciaal zijn, omdat die normaal gesproken recht geeft op een direct Champions League-ticket voor de kampioen van volgend seizoen. Dat is het geval als de Champions League-winnaar van 2020 zich óók via zijn competitie plaatst voor de groepsfase van het toernooi. Dat is ook goed nieuws voor de bekerwinnaar, die dan recht heeft op een direct Europa League-ticket.

De coëfficiëntenranglijst per 22 augustus