PSV met één been in groepsfase bij hoopvol debuut van Mitroglou

PSV heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de play-offs van de Europa League. Na een zeer stroeve eerste helft, waarin de Eindhovenaren geen enkele kans creëerden, nam PSV in het tweede bedrijf afstand van Apollon Limasol: 3-0. Kostas Mitroglou maakte zijn officiële debuut voor de ploeg van trainer Mark van Bommel en liet zich direct gelden.

PSV trad aan met Olivier Boscagli als vervanger van de geschorste Michal Sadílek. Kersverse aanwinst Mitroglou begon op de bank en maakte in de tachtigste minuut zijn debuut voor de Noord-Brabanders. De thuisploeg had vanaf de openingsfase moeite om vloeiende aanvallen op te zetten en zag de Cypriotische tegenstander al direct enkele speldenprikjes uitdelen.

Na een klein half uur kon Jeroen Zoet ternauwernood voorkomen dat een van richting veranderd schot van Giannis Gianniotas in het Eindhovense doel belandde. Even later claimde Cody Gakpo een penalty, nadat hij met een duw naar de grond was gebracht. Voor het overige slaagde PSV er in de eerste 45 minuten niet in om gevaarlijk te worden.

Direct na rust sloeg PSV wél toe. Balverlies van Apollon leidde een messcherpe counter in van PSV, die via Steven Bergwijn en Donyell Malen uiteindelijk door Mohamed Ihattaren werd afgewerkt. Gakpo maakte er even later 2-0 van, door van links naar binnen te snijden en de bal prachtig in de verre kruising te schieten. Denzel Dumfries kreeg vervolgens de 3-0 in de schoot geworpen. De rechtsback kon de bal na misgrijpen van doelman Joel Mall in een leeg doel schuiven.

Apollon bleef zoeken naar een waardevol uitdoelpunt en kreeg daar een uitgelezen mogelijkheid voor in de persoon van invaller Fotis Papoulis. Zijn stiftje werd echter knap gekeerd door Zoet. In de slotfase viel Mitroglou onder luid applaus in en de spits liet zich meteen zien met enkele geslaagde acties. De Griek werd met name als aanspeelpunt uitstekend gevonden door zijn ploeggenoten.