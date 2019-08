AZ kent tegen Royal Antwerp moeizaam debuut in De Grolsch Veste

AZ heeft zichzelf geen goede uitgangspositie verschaft voor de returnwedstrijd tegen Royal Antwerp in de laatste voorronde van de Europa League. In De Grolsch Veste, waar AZ speelde vanwege het ingestorte dak in het AFAS Stadion, werd het donderdagavond 1-1. Antwerp greep in de eerste helft de leiding en AZ kwam pas in de slotfase langszij via Myron Boadu, na een rode kaart bij de bezoekers. Volgende week donderdag is de terugwedstrijd in België.

AZ speelde zijn eerste thuiswedstrijd in Enschede. Het stadion was niet goed gevuld, omdat AZ-supporters een grote afstand moesten afleggen op een doordeweekse avond en Antwerp uit veiligheidsoverwegingen geen fans mocht meenemen. De nummer vier van het afgelopen seizoen in de Belgische Pro League probeerde in de openingsfase de opbouw van AZ te verstoren. De bezoekers konden niet voorkomen dat Boadu na zes minuten een goede mogelijkheid kreeg: Frederik Midtsjö wipte de bal over de defensie heen en Boadu kreeg de bal vervolgens niet over Sinan Bolat, die zijn doel goed verkleinde.

Een sterkere fase volgde van Antwerp, dat veel op de helft van AZ te vinden was. Doelman Marco Bizot moest redding brengen op pogingen van Simen Jukleröd en Ivo Rodrigues. Maar de thuisploeg liet niet makkelijk over zich heen lopen en bleef ook gevaar stichten, bijvoorbeeld via Boadu op aangeven van Calvin Stengs na 27 minuten. De jonge spits schoot in het zijnet na uitkomen van Bolat. Juist toen AZ de overhand leek te hebben, opende Antwerp de score. De bal bleef hangen na een corner: Teun Koopmeiners raakte het leer kwijt en nadat Dieumerci Mbokani een kopduel won van Pantelis Hatzidiakos, kon Dylan Batubinsika de bal binnenschieten.

Zes minuten na rust mocht AZ opgelucht ademhalen. Lior Refaelov trof de binnenkant van de paal na voorbereidend werk van Aurélio Buta en Bizot plukte de bal vervolgens uit de lucht. De tijd tikte weg voor AZ, maar de ploeg van Arne Slot werd zelden echt gevaarlijk. Het gedisciplineerde Antwerp hield Boadu bijvoorbeeld goed in bedwang. Het perspectief werd echter beter toen Buta zijn tweede gele kaart kreeg, zestien minuten voor tijd, na een overtreding op Owen Wijndal. Toch kwam AZ goed weg toen Bizot met de voeten voorkwam dat Didier Lamkel Zé er 0-2 van maakte en ook een inzet van Mbokani pareerde.

Dat het tegen tien man zo moeilijk was, was voor AZ geen hoopgevend signaal. Maar acht minuten voor het laatste fluitsignaal kregen de Alkmaarders toch waar ze zo naar verlangden. Na een strakke voorzet van Oussama Idrissi vanaf de linkerflank stond Boadu op de juiste plek om de gelijkmaker tegen de touwen te glijden. AZ hoopte door te pakken, maar de spelers leken vermoeid en waren niet nauwkeurig genoeg. Zodoende nam Antwerp een hoopgevende remise mee uit Enschede en wordt het voor AZ een zware klus om de groepsfase van de Europa League te bereiken.