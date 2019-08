‘Ajax kan opnieuw belletje van geïnteresseerd Real Madrid verwachten’

Real Madrid staat op het punt om afscheid te nemen van Keylor Navas. De onderhandelingen met Paris Saint-Germain over een transfer zijn volgens Marca vergevorderd en de Spanjaarden zijn achter de schermen al op zoek naar een opvolger. André Onana van Ajax en Gianluigi Donnarumma van AC Milan zijn in beeld om tweede keus te worden achter Thibaut Courtois, zo klinkt het.

Navas heeft een transferverzoek ingediend bij Real Madrid, zo meldde Marca donderdagochtend al. Hij ziet een nieuw seizoen op de bank van de Koninklijke niet zitten en aast daarom op een vertrek uit het Santiago Bernabéu. De naam van PSG viel al gauw als mogelijke nieuwe werkgever, aangezien de club op zoek is naar een nieuwe eerste keeper omdat trainer Thomas Tuchel het vertrouwen in Alphonse Aréola zou zijn verloren.

De Spaanse grootmacht zoekt als vervanger naar een keeper met veel ervaring, zo schreef de Madrileense krant, die zonder problemen in het eerste elftal kan keepen. Onana en Donnarumma zijn, respectievelijk 23 en 20 jaar, maar hebben wel allebei ervaring als eerste keeper op hoog niveau. Eerder speculeerde men nog over Maarten Stekelenburg, José Reina, Willy Caballero en Diego Benaglio als nieuwe keepers, maar dat waren slechts suggesties van de krant.

PSG en Real Madrid onderhandelen ook over een mogelijke transfer van Neymar. Volgens Marca staat een eventuele overstap van Navas daar echter los van. Desondanks wordt niet uitgesloten dat Navas wordt betrokken in een deal voor Neymar. Mocht men uitkomen bij Onana als vervanger, dan is het de tweede keer dat Real Madrid denkt aan de komst van een Ajacied. Grote delen van de zomer werd Donny van de Beek aan de grootmacht gelinkt. Zoals het er nu naar uitziet, blijft de middenvelder Ajx echter trouw.