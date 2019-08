Dick Advocaat: ‘Als je die lijst van hem ziet: hij scoort echt overal’

Dick Advocaat en Wim Kieft hebben hoge verwachtingen van Kostas Mitroglou bij PSV. Advocaat zegt op Veronica dat de van Galatasaray gehuurde spits over voldoende kwaliteiten beschikt om een aanwinst te worden voor de ploeg van trainer Mark van Bommel. Donderdag kan Mitroglou zijn debuut maken voor PSV in de Europa League-wedstrijd tegen Apollon Limassol.

Mitroglou maakte in zijn tijd bij Benfica indruk op Kieft. "Je moet natuurlijk ook wel een beetje in acht nemen dat als je spits bent in de Portugese competitie, je wel veel gelegenheid krijgt om te scoren", nuanceert de oud-voetballer zijn standpunt. "Maar hij heeft een hele goede periode gehad. Hij heeft een vrij goed linkerbeen en hij kan ook wel een beetje koppen, maar hij is met name een echte zestienmeterspits."

Ook Advocaat vindt dat PSV een slag slaat met het aantrekken van Mitroglou. "Het is wel een goalscorer", zegt de ex-trainer van FC Utrecht. "Als je die lijst van hem ziet: hij scoort echt overal. En ze hebben hem verhoudingsgewijs voor weinig kunnen krijgen, want die jongen wilde zich weer waarmaken. En hij is 31, dat is toch 'geen leeftijd'."