Liverpool volgt eerste basisplek in 16 maanden op met nieuw contract

Alex Oxlade-Chamberlain heeft geen plannen om Liverpool te verlaten. The Reds maken donderdagavond bekend dat de middenvelder een nieuw, langdurig contract heeft ondertekend. Volgens Engelse media gaat het om een verbintenis tot medio 2023, wat betekent dat the Ox zijn contract met een seizoen verlengt op Anfield.

Oxlade-Chamberlain maakte twee jaar geleden de overstap van Arsenal naar Liverpool en speelde sindsdien 47 wedstrijden. In april 2018 liep hij een ernstige knieblessure op die hem langdurig aan de kant hield. In de laatste weken van het afgelopen seizoen kwam Oxlade-Chamberlain tot twee korte invalbeurten en in de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakte hij de nodige minuten.

Nadat Oxlade-Chamberlain in de strijd om de Community Shield tegen Manchester City (nederlaag na strafschoppen) en de strijd tegen Chelsea om de Supercup (winst na strafschoppen) als invaller het veld in kwam, had hij zaterdag tegen Southampton (1-2 zege) zijn eerste basisplaats in een officieel duel in zestien maanden. De 26-jarige Engelsman is dolblij met zijn nieuwe contract.

"Het zat al een tijdje in de pijplijn, dus het is mooi om het eindelijk af te ronden en mijn verblijf hier te verlengen", vertelt de 32-voudig international. "Ik heb het gevoel dat ik een jaar heb gemist, dus het voelt heel goed om nu een contract te tekenen. Ik zie het als een kans om dat jaar terug te krijgen en de gemiste tijd goed te maken. Je moet je zegeningen tellen op de momenten dat je zulke kansen krijgt. Niet iedereen krijgt de kans om voor Liverpool te spelen."