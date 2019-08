Kostas Mitroglou kan donderdagavond meteen debuteren namens PSV

PSV rondde donderdagmiddag de komst van Kostas Mitroglou af en de van Galatasaray gehuurde Griek zou vanavond weleens meteen zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever kunnen spelen. De naam van de spits staat namelijk op de officiële squad list van de Eindhovenaren voor het Europa League-voorrondeduel met Apollon Limassol.

De kans dat de 31-jarige aanvaller meteen in de basis zal beginnen lijkt klein: volgens Voetbal International zal hij in eerste instantie op de bank plaatsnemen. Een rol als pinchhitter in het belangrijke duel met de Cyprioten is echter niet uitgesloten en hij geeft trainer Mark van Bommel in ieder geval een extra optie voor in de spits. Door de zware blessure bij Sam Lammers is Donyell Malen de enige echte andere spits in de selectie.

PSV treedt donderdagavond in eigen huis aan voor de eerste wedstrijd in het voorrondetweeluik tegen Apollon. De return staat voor volgende week donderdag op het programma op Cyprus en de winnaar van het treffen mag zich gaan opmaken voor deelname aan de groepsfase van de Europa League.