‘Optimistisch Real stuurt afgezant naar Parijs voor onderhandelingen’

Real Madrid lijkt concreet te worden in de strijd om Neymar. Marca meldt donderdagmiddag dat een afgezant van de club, met een vooraanstaande positie binnen het bestuur, in de afgelopen uren in Parijs is gesignaleerd voor onderhandelingen met Paris Saint-Germain. De Koninklijke zou zijn kansen om de superster binnen te hengelen inmiddels ‘optimistisch’ inschatten, hoewel nog niet duidelijk is wat de Spanjaarden precies bieden voor Neymar.

Het Franse L’Équipe berichtte eerder op de donderdag nog dat PSG een bod van honderd miljoen euro, plus Keylor Navas, James Rodríguez en Gareth Bale heeft afgewezen, maar bronnen hebben aan Marca bevestigd dat dit niet het geval is. De Franse grootmacht is wel op zoek naar een nieuwe doelman, waardoor Navas mogelijk in een eventuele deal betrokken zou kunnen worden.

Hoewel aartsrivaal Barcelona de afgelopen druk bezig is geweest met de komst van Neymar, heeft Real Madrid zich rustig gehouden. De Spanjaarden hebben elf dagen voor het einde van de transferperiode nu echter toch actie ondernomen en zij gaan ervan uit dat hun goede band met PSG hen een streepje voor geven op de concurrent uit Catalonië. Barcelona heeft inmiddels een voorstel om Neymar te huren, inclusief optie tot koop, neergelegd in het Parc des Princes, maar deze constructie kan PSG vooralsnog niet bekoren.

De regerend landskampioen van Spanje hoopt bovendien dat de Braziliaan zich publiekelijk uit zal spreken over zijn wens om terug te keren naar het Camp Nou. Barça komt echter voorlopig van een koude kermis thuis, aangezien Neymar niet zijn eigen glazen wil ingooien. De aanvaller heeft een voorkeur voor een rentree bij zijn oude werkgever, maar is, als dat niet tot de opties behoort, ook bereid om een aanbieding van Real Madrid te accepteren. Juventus is naar verluidt bovendien ook nog in de markt voor de vleugelspits, die hoe dan ook van club wil veranderen.