Manchester United meldt zich in januari in Dortmund

Fiorentina heeft drie opties in het vizier bij een vertrek van aanvaller Federico Chiesa. De Italiaanse club denkt bij een uitgaande transfer aan Matteo Politano, Domenico Berardi en Rodrigo De Paul. (Diverse Italiaanse media)

Paris Saint-Germain is niet alleen geïnteresseerd in aanvaller Paulo Dybala van Juventus. De Franse topclub ziet bij een mogelijke deal aangaande Neymar de komst van middenvelder Miralem Pjanic ook zitten. (Corriere delle Sera)

De Engelse grootmacht gaat zich in januari wederom melden bij Borussia Dortmund in een poging de jonge aanvaller te strikken.

(The Sun)

Barcelona wil snel handelen inzake Rafinha. De middenvelder moet eerst zijn aflopende contract in het Camp Nou verlengen alvorens de Spaanse topclub een verhuur in gang gaat zetten, mogelijk naar Valencia. (Marca)