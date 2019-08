‘PSV heeft jonge aanvaller met Champions League-ervaring op proef’

PSV heeft Cyril Ngonge op proef, zo weet het Eindhovens Dagblad donderdagmiddag te melden. De negentienjarige aanvaller is nog speler van Club Brugge en heeft aldaar een contract tot medio 2021, maar een vaste plaats zit er voor hem niet in bij Club. Ngonge sluit in eerste instantie aan bij Jong PSV.

Ngonge meldde zich in 2017 in de jeugdopleiding van Club en maakte eind 2018 zijn officiële debuut in de hoofdmacht. De jonge aanvaller kwam tot dusver tot vijf wedstrijden in competitieverband en deed daarnaast ervaring op in de Champions League. PSV gaat de komende periode bekijken of Ngonge een potentiële aanwinst is.

PSV is met meer aanvallende versterkingen bezig, daar de komst van Kostas Mitroglou bijna lijkt te zijn afgerond. De Griekse aanvaller, eigendom van Olympique Marseille, komt als het huurcontract is opgemaakt over van Galatasaray, dat Mitroglou sinds afgelopen seizoen huurt van de Franse club. Naar verluidt legt PSV een huursom van 1,25 miljoen euro neer voor de 31-jarige spits.

PSV heeft meer ijzers in het vuur, want volgens het Eindhovens Dagblad wordt door de technische leiding overwogen om Alireza Jahanbakhsh op huurbasis over te nemen van Brighton & Hove Albion. De middenvelder annex aanvaller maakte een jaar geleden voor 25 miljoen euro de overstap van AZ naar the Seagulls, maar komt in Engeland niet vaak aan spelen toe. Daarnaast denkt PSV aan het binnenhalen van Ritsu Doan (FC Groningen) en Nicolás González (VfB Stuttgart). Joël Piroe maakt het seizoen op huurbasis af bij Sparta Rotterdam, zo werd donderdag wereldkundig gemaakt.