‘Nadat Real Madrid Modric haalde, was het niet logisch om daarheen te gaan’

Axel Witsel verdedigde gedurende zijn loopbaan tot nu toe de kleuren van Standard Luik, Benfica, Zenit Sint-Petersburg, Tianjin Quanjian en Borussia Dortmund, zijn huidige werkgever. De loopbaan van de Rode Duivel had echter ook heel anders kunnen verlopen, daar hij in het verleden dicht bij overstappen naar Real Madrid en Juventus was.

“Ik had naar Real Madrid gekund toen José Mourinho daar zat. Ze haalden toen echter Luka Modric (in de zomer van 2012, red.), waardoor het voor mij niet logisch was om daarnaartoe te gaan. Vlak voor het einde van de transferperiode meldde Zenit zich vervolgens. Ik had goede gesprekken met de verantwoordelijken daar en ging uiteindelijk akkoord”, blik Witsel terug in gesprek met DAZN. “Ik ben een open persoon en ik was er niet bang voor om naar Rusland te gaan. Sint-Petersburg is een indrukwekkende stad.”

“Daarbovenop moet je begrijpen dat Benfica veel geld voor me heeft gekregen. Tot een paar maanden geleden was die veertig miljoen het hoogste bedrag dat ze ooit hadden ontvangen. João Félix is deze zomer natuurlijk de recordverkoop geworden.” Witsel bleef vervolgens vier jaar in Rusland, waarna twee jaar geleden een vertrek naar Tianjin volgde. De middenvelder was daarvoor ook nadrukkelijk in beeld bij Juventus.

Witsel won afgelopen weekend de eerste competitiewedstrijd met Borussia Dortmund van FC Augsburg.

“Mijn contract bij Zenit zou aflopen en ik wilde naar Turijn. Ik was al medisch gekeurd en ik hoefde eigenlijk alleen nog maar te tekenen. Ik heb daar een hele dag gewacht op kantoor en Zenit liet me daarna weten dat ik terug moest komen. Achteraf gezien was het wellicht een speling van het lot, misschien was het niet het juiste moment. Toen de kans zich voordeed om naar China te gaan, besloot ik die te grijpen.” Na anderhalf jaar in het Verre Oosten volgde afgelopen zomer uiteindelijk de overstap naar een Europese topcompetitie en Witsel is blij dat hij die kans heeft gekregen.

“Ik had ook andere aanbiedingen, misschien had ik naar Parijs of Manchester gekund. Ik wilde echter niet wachten en ik had ook het gevoel dat ik eerste keus was bij Dortmund. Het is belangrijk om je goed te voelen als je naar een nieuwe club gaat. Dortmund is een topclub en ik wilde heel graag naar een Europese topclub. Dit was op mijn 29e misschien wel mijn laatste kans. Het was de juiste keuze. De onderhandelingen met Tianjin waren niet gemakkelijk, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.”