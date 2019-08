PSV kan ‘borst natmaken’: ‘Onderschatting is de grote valkuil’

PSV stuit in de play-offs van de Europa League op Apollon Limassol en Jurgen Streppel denkt dat de ploeg van trainer Mark van Bommel het moeilijk gaat krijgen tegen de opponent uit Cyprus. De huidige trainer van Al-Jazira was vorig seizoen als oefenmeester aan Anorthosis Famagusta verbonden en is derhalve redelijk goed op de hoogte van het Cypriotische voetbal.

“Een zeer serieuze tegenstander voor PSV”, voorspelt Streppel in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Het was vorig seizoen een ploeg die in de nationale competitie veel risico durfde te nemen in de aanval en met opportunisme durfde te voetballen. Wel zijn ze kwetsbaar bij counters en daar zou PSV van kunnen profiteren.”

Oud-doelman Khalid Sinouh, die een seizoen onder contract stond bij Omonia Nicosia, maakte soms chaotische taferelen mee op Cyprus. “Ik kan me nog wel wat dingen herinneren”, beaamt de ex-speler van PSV. “Niet dat ik er wakker van heb gelegen, maar in die tijd werden spelersbussen nog wel eens bekogeld. Ik heb een keer meegemaakt dat de ruiten van de bus eruit gingen, terwijl we op weg naar het stadion waren. Maar dat was een exces.”

Sinouh verwacht net als Streppel een moeilijk tweeluik voor PSV met Limassol. “Maak de borst maar nat”, waarschuwt de voormalige sluitpost. “De Cypriotische competitie is sterk en kent gewoon een aantal ploegen die al behoorlijk veel Europese wedstrijden in de benen hebben en hardheid en routine aan boord hebben. Onderschatting is in dit soort wedstrijden altijd de grote valkuil. Doe dat niet, want juist dan ga je het niet redden.”