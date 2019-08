‘We verkochten Promes voor recordbedrag, dus dat was niet logisch geweest’

Quincy Promes is inmiddels speler van Ajax, nadat hij in het buitenland ervaring opdeed bij Sevilla en Spartak Moskou. De aanvaller stond in totaal vier jaar onder contract bij de Russen en groeide in die tijd uit tot een belangrijke speler, met 66 doelpunten en 34 assists in 135 officiële wedstrijden. Toch deed Spartak afgelopen zomer geen poging om Promes terug te halen nadat duidelijk werd dat hij mocht vertrekken bij Sevilla.

“Je kunt dezelfde rivier niet twee keer bevaren. We hebben Quincy voor een recordbedrag (twintig miljoen euro, red.) verkocht en het was gewoon niet logisch om een speler die, met alle respect, zijn motivatie was kwijtgeraakt, voor hetzelfde bedrag terug te halen”, legt Spartak-eigenaar Leonid Fedun uit aan Sport Express.

“Hij is een grote voetballer, maar als een speler vier of vijf jaar voor hetzelfde team speelt wordt het, objectief gezien, moeilijk voor hem, of hij moet Lionel Messi zijn.” Fedun heeft echter ook gemerkt dat Promes er nog niet in geslaagd is om een basisplaats te veroveren bij Ajax. Ook Dick Advocaat ziet dat de nieuwkomer het moeilijk heeft in Amsterdam, al is hij wel van mening dat Promes nog van waarde zal zijn voor zijn nieuwe club.

“Hij maakte in Rusland elk jaar 20, 25 goals. Drie keer werd hij daar uitgeroepen tot Speler van het Jaar”, vertelt de trainer in ruste bij Veronica Inside. “Een groot voordeel is ook dat hij links, rechts en achter de spits uit de voeten kan. Op die positie speelde hij meestal bij Spartak. Als je een voorhoede hebt met Dusan Tadic, David Neres en Hakim Ziyech is het echter wel heel moeilijk om erin te komen. Ik weet ook niet wat er afgesproken is toen hij zijn contract tekende. Hij kan wel echt goals maken. Veel mensen vinden hem niet zo geweldig maar ik vind het een hele nuttige aanvaller.”