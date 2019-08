Bayer Leverkusen wil Bosz belonen: ‘Beide partijen zijn zeer tevreden’

Peter Bosz stapte eind vorig jaar in toen Bayer Leverkusen op de negende plaats bivakkeerde en onder leiding van de Nederlandse oefenmeester eindigde die Werkself uiteindelijk op de vierde plek in de Bundesliga, waarmee kwalificatie voor de Champions League veilig werd gesteld. Leverkusen begon het nieuwe seizoen afgelopen zaterdag ook met een overwinning op SC Paderborn en de bewindsvoerders in de BayArena zijn zeer tevreden met de resultaten die Bosz tot nu toe heeft weten te behalen.

De 55-jarige coach tekende bij zijn aantreden een tot medio volgend jaar doorlopend contract en het is de bedoeling dat hij die verbintenis binnenkort open gaat breken. “Het doel is natuurlijk dat de trainer nog langer bij ons blijft. Beide partijen zijn zeer tevreden, dat is altijd een belangrijke voorwaarde”, bevestigt technisch directeur Simon Rolfes in gesprek met Kicker.

Bosz pikte eerder deze zomer Daley Sinkgraven op bij zijn oude club Ajax

Bosz en Leverkusen hebben naar verluidt de eerste gespreksronde achter de rug en zullen spoedig opnieuw met elkaar om de tafel gaan. De oefenmeester bereidt zich momenteel met zijn ploeg voor op zaterdagmiddag, als Leverkusen in de tweede speelronde op bezoek gaat bij Fortuna Düsseldorf.

Zijn dienstverband bij Bayer vormt Bosz’ tweede periode in de Bundesliga. In de zomer van 2017 ging de trainer, die net een succesvol seizoen bij Ajax achter de rug had, namelijk aan de slag bij Borussia Dortmund. Dit avontuur werd echter geen succes en een halfjaar na zijn aantreden werd hij op straat gezet.