PSV bevestigt nieuws Galatasaray en heeft Mitroglou binnen

Kostas Mitroglou is de nieuwe spits van PSV. Nadat Galatasaray de overstap van de Griekse spits woensdagavond meldde, heeft de Nederlandse topclub dat nieuws donderdag bevestigd. De aanvaller heeft de medische keuring met succes doorstaan en wordt voor een seizoen gehuurd. Een nieuwe spits was meer dan welkom bij PSV, nadat Luuk de Jong aan Sevilla werd verkocht en Sam Lammers geblesseerd raakte.

Galatasaray maakte woensdag bekend dat PSV een huursom van 1,25 miljoen euro betaalt. In het seizoen 2019/20 zou Mitroglou een bedrag van 2,65 miljoen euro ontvangen. De Turkse topclub keert 1,95 miljoen euro aan de Grieks international uit. Het is niet duidelijk of PSV het verschil van zeven toen voor zijn rekening neemt of dat de spits afziet van dat bedrag. Mitroglu staat onder contract bij Olympique Marseille, dat hem in januari voor anderhalf jaar verhuurde aan Galatasray. In Turkije kwam Mitroglou amper aan de bak. Hij kwam het afgelopen halfjaar niet verder dan zeven wedstrijden en een doelpunt.

De 31-jarige Griek emigreerde op jonge leeftijd samen met zijn ouders naar Neukirchen-Vluyn in Duitsland. Hij werd opgeleid bij MSV Duisburg en kwam via Borussia Mönchengladbach bij Olympiacos terecht. Na een succesvolle periode in Griekenland, waarin hij een sterke ontwikkeling doormaakte, werd hij in 2014 voor ruim vijftien miljoen euro aan Fulham verkocht. Na uitleenbeurten bij Olympiacos en Benfica telde Olympique Marseille in de zomer van 2017 vijftien miljoen euro voor hem neer. Tot dusver kwam Mitroglou tot 65 interlands voor Griekenland.

Kostas Mitroglou stelt zich voor aan de fans van PSV.

In Eindhoven hoopt Mitroglou zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. De Griek zal naar verwachting niet de laatste aankoop van PSV zijn. Hirving Lozano is verkocht aan Napoli en technisch manager John de Jong hoopt een vervanger aan te trekken. Ritsu Doan van FC Groningen staat bovenaan het lijstje. Wanneer hij niet haalbaar blijkt, komt Nicolás González van VfB Stuttgart in beeld.

“Mitroglou brengt kwaliteiten mee die we nog niet voorhanden hadden”, reageert De Jong op het aantrekken van Mitroglou. “Hij kan voor variatie in het aanvalsspel zorgen en daarnaast is het een ervaren speler. Een goede aanvulling voor onze overwegend jonge spelersgroep.” Trainer Mark van Bommel vult De Jong aan. “Door de flinke blessures van Sam Lammers en Gastón Pereiro en het op handen zijnde vertrek van Lozano, was het nodig om onze aanval te versterken. We hebben met Mitroglou bewust gekozen voor een type dat we nog niet hadden, dat biedt extra opties. Daarnaast brengt hij routine met zich mee. Konstatinos loopt al jaren mee en weet wat er nodig is om op dit niveau te presteren.”

“Ik weet inmiddels hoe het werkt”, verklaart Mitroglou na het ondertekenen van het huurcontract met PSV. “Mijn carrière is een avontuur en deze keuze voor PSV is een mooie stap. Ik kijk er naar uit om in Nederland om de prijzen te spelen en de ploeg te helpen zich te kwalificeren voor de Europa League.”