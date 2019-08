Kraay junior: ‘Daley Blind gaan ze daar nooit meer neerzetten’

Ajax maakte afgelopen dinsdag allesbehalve een goede indruk in de play-offs van de Champions League. Tegen APOEL Nicosia kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag niet verder dan 0-0 en na afloop was de kritiek hevig. Wim Kieft gaf aan dat hij Ajax nog nooit zo slecht had zien spelen. Willem Vissers is iets genuanceerder: “Onder Ten Hag was het de slechtste Europese wedstrijd”, aldus de journalist van de Volkskrant bij Voetbalpraat van FOX Sports.

“De eerste tien minuten vond ik erg goed, toen kregen ze vier kansen. Maar opeens, eigenlijk vanaf het moment dat ze al die gele kaarten gingen pakken, ging het helemaal mis. Ze zijn niet zo goed als vorig jaar, maar als je Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne verliest... De Jong en De Ligt zijn de twee grootste talenten die de laatste tien tot vijftien jaar zijn opgestaan. Het zou heel raar zijn als het dan gewoon weer verder ging. Tegen PAOK vond ik ze helemaal niet zo slecht. Natuurlijk, ze gaven wat kansen weg, maar het middenveld is helemaal ontmanteld en achterin ook omdat Daley Blind is doorgeschoven.”

“Je vraagt nogal wat van nieuwe spelers als je ze vraagt om te spelen zoals Ajax gewend is om te spelen”, haakt commentator Leo Driessen in. “Dan leg je eigenlijk een dubbele belasting neer op nieuwe spelers. Dat zie je terug in een voetballer als Razvan Marin, dat is echt een goede voetballer, alleen die moet je de tijd geven. Misschien moet Ten Hag wat meer zekerheden inbouwen, door bijvoorbeeld Daley Blind weer op zijn vertrouwde positie te zetten.”

“Die gaan ze daar nooit meer neerzetten”, stelt Hans Kraay junior. “Omdat hij zo veel rust aan de bal had, met Frenkie de Jong links in de controle en Lasse Schöne op rechts. Frenkie de Jong is weg, je hebt met Blind rust en het is ook nog eens zijn favoriete plek. Hij geeft de bal ook nooit aan de verkeerde kleur. Dan rechts daarnaast, hebben we met zijn allen, inclusief de trainer en Marc Overmars, ons enorm vergist in de kwaliteiten van Schöne. Elk jaar begon hij op plek veertien en na drie weken stond hij er weer in. Die mis je qua rust aan de bal. Hij bracht veel meer rust dan Marin en Mazraoui.”

Kraay junior denkt dat Edson Álvarez een goede optie zou zijn voor het middenveld. “Hij zou de rechter centrale verdediger worden, maar ik heb hem in zien vallen tegen VVV op het middenveld. Hij heeft toch wel een beetje het ritme en de rust. Het zou mij niet verbazen als ze hem daar neerzetten.”