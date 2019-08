‘Busquets heeft keuze tussen FC Utrecht en FC Twente zelf al gemaakt’

Oriol Busquets heeft de voorkeur om naar FC Twente te verkassen, zo verzekert TC Tubantia donderdag. Sport meldde in de nacht van woensdag op donderdag dat de middenvelder van Barcelona begeerd wordt door verschillende Italiaanse clubs, FC Utrecht en FC Twente. Busquets zou volgens TC Tubantia zijn loopbaan willen vervolgen in Enschede.

'Busquets heeft aangegeven het liefst naar FC Twente te willen. In Enschede treft hij onder meer zijn landgenoten Aitor, Espinosa en Pleguezuelo', zo klinkt het. Zowel Udinese als Juventus wilde Busquets definitief overnemen van Barcelona, maar daar zag de Spaanse topclub niets in, aldus Sport. Barcelona staat alleen open voor een verhuur, aangezien de club toekomst ziet in Busquets.

FC Twente is anderhalve week voor het sluiten van de transfermarkt nog op zoek naar een extra middenvelder en zou in Busquets de oplossing zien. FC Utrecht heeft sinds kort een samenwerkingsverband met de Catalaanse topclub, maar mogelijk zorgt de voorkeur van Busquets ervoor dat de Domstedelingen achter net het vissen.

De twintigjarige defensieve middenvelder komt momenteel vooral in aanmerking voor speelminuten bij Barcelona B, aangezien er veel concurrentie is bij de hoofdmacht. Busquets, die nog tot medio 2021 onder contract staat in het Camp Nou, is volgens de clubleiding Barcelona B inmiddels wel ontgroeid, waardoor een verhuur als de beste optie wordt beschouwd.