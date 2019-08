Rick Karsdorp zet kwaad bloed en krijgt uitbrander van Edin Dzeko

Rick Karsdorp heeft zich niet populair gemaakt bij AS Roma. De rechtsback, die dit seizoen door de Italiaanse club wordt verhuurd aan Feyenoord, liet onlangs weten dat hij de gang van zaken op de training van i Giallorossi apart vond. Edin Dzeko laat via de officiële kanalen van AS Roma weten de uitlatingen van de Nederlander niet te kunnen waarderen.

In gesprek met Voetbal International vertelde de vleugelverdediger dat hij veel zelf mocht beslissen bij de Italiaanse club. "Sommige jongens stappen vijf minuten voor het begin van de training binnen, terwijl andere gasten er dan al twee uur hebben op zitten in de gym. Er zijn trainingen bij dat je met niemand praat, iedereen doet zijn eigen ding."

"Het is heel erg op jezelf gericht, individueel. Toen ik net bij Roma was, schrok ik echt. Is dit nou de sfeer?", aldus Karsdorp. Dzeko is niet gediend van de woorden van zijn voormalig ploeggenoot. "We hebben een hele hechte spelersgroep en werken hard", stelt de spits. "Het is jammer, maar ik heb ex-spelers van Roma bepaalde dingen zien zeggen over de trainingen bij de club", doelt Dzeko onder anderen op Karsdorp.

"Ik ben van mening: als je iets wilt zeggen, moet je het zeggen als je hier bent, niet als je vertrokken bent. Het is een stuk makkelijker om te praten als je al weg bent", aldus Dzeko. Hoewel Dzeko Karsdorp niet bij naam noemt, zijn de Italiaanse media overtuigd dat de aanvaller doelt op de Nederlander. Karsdorp ligt nog tot medio 2022 vast in de Italiaanse hoofdstad.