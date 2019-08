‘Real Madrid ontvangt transferverzoek na besluit Zinédine Zidane’

Keylor Navas heeft een transferverzoek ingediend bij de clubleiding van Real Madrid, zo meldt Marca donderdagochtend op de voorpagina. De sluitpost heeft de concurrentiestrijd in het nieuwe seizoen verloren van Thibaut Courtois. Hij ziet een nieuw seizoen op de bank van de Koninklijke niet zitten en aast daarom op een vertrek uit het Santiago Bernabéu.

De 32-jarige doelman maakte in de zomer van 2014 voor 10 miljoen euro de overstap van Levante naar Real Madrid. Als eerste keeper won hij drie keer de Champions League. Navas werd echter naar de bank verdreven toen Courtois een jaar geleden werd overgenomen van Chelsea. Vorig seizoen kwam hij in LaLiga niet verder dan tien competitiewedstrijden.

Navas vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Frankrijk. Volgens RMC is Paris Saint-Germain op zoek naar een nieuwe eerste keeper omdat trainer Thomas Tuchel het vertrouwen in Alphonse Aréola zou zijn verloren. Navas is naar verluidt de eerste kandidaat bij PSG, terwijl ook AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma in beeld zou zijn. Het contract van Navas in Madrid loopt af in de zomer van volgend jaar.

Real Madrid is op de hoogte van de vertrekwens van de Costa Ricaan en is de zoektocht naar een nieuwe tweede keeper al gestart, zo klinkt het. De Spaanse grootmacht zoekt naar een keeper met veel ervaring, die zonder problemen in het eerste elftal kan keepen. Met Andriy Lunin heeft Real Madrid een reservekeeper, maar de twintigjarige sluitpost is voor de rest van het seizoen verhuurd aan Real Valladolid.