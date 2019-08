Tagliafico onder de indruk: ‘Ik wist niet dat hij zó goed was’

Ajax kwam dinsdagavond goed weg met een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij APOEL Nicosia. Nicolás Tagliafico merkte al snel dat het niet liep bij de Amsterdammers in de play-offs van de Champions League en schuwde daarom de duels niet. Ajax eindigde de wedstrijd met zeven gele kaarten, waarvan Noussair Mazraoui er twee ontving en dus met rood van het veld ging. “Als je ziet dat het niet lukt zoals we het willen hebben, dan moeten we vechten”, reageert Tagliafico.

“Een beetje agressie is goed. Dan heb je soms harde duels nodig. Misschien zijn dat wel Argentijnse duels, maar Nederlanders kunnen dat ook, hoor”, zegt de Argentijnse linksback in gesprek met het Algemeen Dagblad. Tagliafico merkt in de voorrondes van de Champions League dat Ajax het niet makkelijk heeft. “Tegen PAOK was het net als tegen APOEL. Zij maken het ons zo moeilijk mogelijk. Zij komen voor die duels van één tegen één. Die moet je winnen. Dan kun je overleven."

Tagliafico speelt sinds dit seizoen in een achterhoede die voor de helft Argentijns is. Aan de linkerkant van het centrum speelt hij namelijk samen met Lisandro Martínez. Tagliafico helpt zijn nieuwe ploeggenoot waar hij kan. “Hij kan nog niet zo goed Engels, dus daar help ik hem mee. Nee, ik wist ook niet dat hij zó goed was, haha”, aldus de linksback over Martínez, die in zijn eerste weken in Amsterdam een vaste basisplaats heeft afgedwongen onder trainer Erik ten Hag en een goede indruk maakt.

Na het doelpuntloze gelijkspel in het GPS Stadion moet Ajax aanstaande woensdag in eigen huis winnen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. “0-0 was niet genoeg natuurlijk, we kwamen om te scoren. Maar thuis kunnen we van ze winnen. De automatismen van vorig seizoen hebben we nu niet. We moeten de ruimtes vinden. Vorig jaar deden we dat beter. Dat is niet makkelijk. We verliezen de bal op belangrijke plekken op het veld. Dat moet beter in de return.”