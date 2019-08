Wayne Rooney speelt negatieve hoofdrol bij nederlaag DC United

DC United heeft vannacht slechte zaken gedaan in de Eastern Conference van de Major League Soccer. Voor eigen publiek ging de ploeg van trainer Ben Olsen met 1-2 onderuit tegen New York Red Bulls. Wayne Rooney was mede verantwoordelijk voor het slechte resultaat. De wedstrijd at er na 23 minuten spelen al op voor de Engelse routinier, na een domme overtreding.

Het is niet de eerste keer dat Rooney in opspraak raakt in de MLS vanwege zijn gedrag op het veld. Afgelopen zondag haalde hij verbaal stevig uit tegenover de vierde official nadat hij gewisseld werd tegen Vancouver Whitecaps. Hij was van mening dat aanvallers niet goed genoeg in bescherming worden genomen door de arbitrage en dat liet hij blijken bij zijn wissel. Vannacht ging hij zelf over de schreef. Bij een hoekschop deelde Rooney een elleboogstoot uit aan Christian Casseres. Scheidsrechter Ismail Elfath werd op advies van de VAR naar de kant gestuurd en na het zien van de beelden kon hij niets anders doen dan de ex-speler van Everton en Manchester United met rood van het veld te sturen.

DC United stond op dat moment al met 0-1 achter. Alejandro Romero had zijn ploeg namelijk al na iets meer dan vijf minuten spelen op voorsprong geschoten, na slecht verdedigend werk van de thuisploeg. Op slag van rust kwam ook New York Red Bulls met tien man te staan doordat Amro Tarek zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Het leidde tot de gelijkmaker tien minuten na rust. Ola Kamara pikte de bal op en scoorde op prachtige wijze. Vanaf de punt van het strafschopgebied krulde hij de bal in de verre kruising.

New York Red Bulls toonde veerkracht en nog geen vijf minuten later stond de 1-2 op het scorebord. Lucas Rodriguez legde Michael Murillo neer in het strafschopgebied en de strafschop werd benut door Daniel Royer. DC United kwam deze klap niet meer te boven en moest genoegen nemen met een nederlaag.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Atlanta United 26 14 3 9 15 45 2 Philadelphia Union 27 13 6 8 8 45 3 New York City 25 12 8 5 14 44 4 New York Red Bulls 27 12 5 10 6 41 5 DC United 28 10 9 9 0 39 6 New England Revolution 26 9 8 9 -7 35 7 Montreal Impact 27 10 4 13 -11 34 8 Orlando City 27 9 7 11 0 34 9 Toronto FC 26 9 7 10 -2 34 10 Chicago Fire 28 8 9 11 2 33 11 Columbus Crew 28 7 6 15 -13 27 12 Cincinnati 26 5 3 18 -35 18