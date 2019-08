‘Barcelona laat Oriol Busquets tussen twee clubs in de Eredivisie kiezen’

De wegen van Oriol Busquets en Barcelona gaan zeer waarschijnlijk scheiden. Sport verzekert in de nacht van woensdag op donderdag dat de defensieve middenvelder van twintig jaar tussen twee clubs in de Eredivisie zal kiezen: FC Twente of FC Utrecht. In beide gevallen gaat het om een huurconstructie zonder optie tot koop. Mogelijk volgt vandaag al witte rook.

Zowel Udinese als Juventus wilde Busquets overnemen van Barcelona, maar daar zag de Spaanse topclub niets in. De clubleiding en de technische staf van de Catalanen hebben de middenvelder laten weten dat men zijn ontwikkeling nauwlettend in de gaten wil houden. Busquets zelf wil Barcelona evenmin op definitieve wijze verlaten.

Busquets, geen familie van Spaans international en Barcelona-collega Sergio Busquets, maakt sinds zijn achtste deel uit van Barcelona. In augustus 2017 maakte de middenvelder zijn eerste officiële minuten voor Barcelona B en drie maanden later volgde zijn debuut in het eerste: 62 minuten in het Copa del Rey-duel met Real Murcia (5-0 winst).

De vraag is waar Busquets aan de slag gaat. Technisch directeur Ted van Leeuwen van FC Twente staat erom bekend dat hij met weinig middelen toch tot veel in staat is en hij heeft met name een goed netwerk in Spanje. FC Utrecht en Barcelona spraken achter de schermen al over een samenwerking op sportief vlak, met onder meer het onderbrengen van talenten in de Domstad.